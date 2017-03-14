افتخاری با استعفا دست به مهره شد/ این شطرنج نیست، جنگ داخلی است!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری در پایان بازی استقلال با لوکوموتیو ازبکستان و در حالی که تیمش برنده میدان را ترک کرد، در لیگ قهرمانان آسیا تهدید به کناره گیری از سمتش کرد. با این اقدام، شطرنج افتخاری با حسن زمانی و احتمالا شهاب جهانیان اعضای دیگر هیات مدیره استقلال وارد مرحله جدیدی شد.

نگاه موشکافانه به حرف های اخیر افتخاری که در جلسه با مربیان و بازیکنان زده شد و در آن جلسه مدیر عامل استقلال اعلام کرد که ترکیب هیات مدیره عوض خواهد شد، نشان می دهد که یکی از خواسته های افتخاری احتمالا تغییر در اعضای این هیات مدیره از سوی وزیر ورزشی است که به دلیل محرومیت و اعتصاب استقلال، از خود افتخاری هم راضی نیست.

در واقع افتخاری با طرح شفاهی و مشروط استعفا در شب برد تیمش دست به مهره شد و بازی را از مرحله مصاحبه کمی جلوتر برد. صحبتهای افتخاری از آن دست استعفاهایی است که به هدف گرفتن امتیاز مقابل رسانه ها مطرح می شود و مثل آن را هم بارها در ورزش کشور دیده ایم اما معلوم نیست نتیجه این دست به مهره شدن چه خواهد بود.

در آنسو اعضای هیات مدیره هم در جلسه اخیر بحث عوض کردن مدیر روابط عمومی استقلال را مطرح کردند تا مهره خودشان را در مرکز اخبار استقلال بگمارند. البته افتخاری با توجه به مدیر عامل بودن این تصمیم را وتو کرد و جالب اینکه در سطح تیم هم مهدی رحمتی و علیرضا منصوریان از مدیر روابط عمومی فعلی حمایت کردند و حتی علیه اعضای هیات مدیره هم حرف زدند؛ در حالیکه افتخاری حکم جریمه اعضای تیم که علیه اعضای هیات مدیره حرف زده بودند را هم در جلسه هیات مدیره امضا نکرد.

در استقلال جنگ بزرگی بر پاست و البته نتایج خوب این تیم فعلا مثل سرپوشی شده روی این جنگ. هنوز مشخص نیست در این جنگ چه کسی پیروز می شود و تلفاتش کجا دودی خواهد شد به چشم استقلال؛ به ویژه حالا که توپ در زمین وزیر ورزش افتاده است.