سکه طرح قدیم ۱۲ هزار تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(سه شنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم با ۱۲ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۱۹۸ هزار تومان رسید، همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز با ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۲۰۹ هزار تومان معامله شد.

همچنین قیمت هر نیم سکه ۷۱۷ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۷ هزار تومان، سکه یک گرمی ۲۴۸ هزار تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۰۳ دلار و ۶۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱۳ هزار و ۵۵ تومان است.

هر دلار آمریکا ۳۷۶۰ تومان، یورو ۴۱۱۴ تومان، پوند ۴۷۳۳ تومان، درهم امارات ۱۰۴۳ تومان و لیر ترکیه ۱۰۹۳ تومان است.