۱۲میلیون متر مربع از اراضی ملی در هرمزگان رفع تصرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی بر لزوم مسئولیت پذیری تمامی دستگاه های اجرایی و نظارتی در خصوص عواقب ناشی از تخریب، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی تأکید کرد و اقدام قاطع و پاسخگویی متولیان این حوزه را در جهت پیشگیری از اثرات سوء آن خواستار شد.

وی با یادآوری این مطلب که در آستانه ایام پایانی سال و نزدیکی به تعطیلات نوروز ضروری است که با اتخاذ تمهیدات لازم از اقدامات هنجارشکنانه سودجویان در دست اندازی های غیر مجاز به اراضی ملی ممانعت گردد، از دستورالعمل شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به منظور عملیاتی نمودن گشت های حفاظت و ارتقاء سطح آمادگی ها به منظور برخورد سریع قانونی با این موضوع خبر داد.

حجت الاسلام اکبری اعلام کرد: بر اساس گزارشات واصله از سوی اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان به ویژه ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری ،بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، راه و شهرسازی و سازمان های مناطق آزاد قشم و کیش و همچنین گزارش ضابطین دادگستری و به دستور مراجع قضایی استان از مساحتی بالغ بر ۱۲ میلیون متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در سطح استان هرمزگان رفع تصرف گردیده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد:ارزش تقریبی اراضی رفع تصرف شده در هرمزگان بیش از پنجاه و یک هزار میلیارد ریال می باشد که در پی اقدامات صورت گرفته ، این اموال به بیت المال بازگردانده شده است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان افزود: ضروریست که دستگاه های اجرایی در واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی ،ضوابط و مقررات قانونی را رعایت کنند و از حیطه وظایف خود خارج نشوند و همچنین پس از احراز صلاحیت افراد و صحت تعهدات مندرج در متن تفاهم نامه،اقدام به انعقاد قرارداد نمایند.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین خواستار اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی به گزارش سریع و به موقع تخلفات به منظور تسریع در روند رسیدگی های قضایی، تبادل نظر با رویکرد برنامه محور و افزایش تعاملات بین بخشی برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال شد