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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۱

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کرد:

قدردانی از اقدامات موثر بانک شهر در حمایت از محیط زیست

قدردانی از اقدامات موثر بانک شهر در حمایت از محیط زیست

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت بانک شهر در ارائه خدمات الکترونیک، این خدمات را در زندگی شهروندان و به ویژه درحمایت از محیط زیست قابل قدردانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، مجید کیان‌پور با اشاره به روند رو به رشد بانک شهر در سال‌های اخیر، گفت: هر قدر تلاش کنیم که ارتباطات حضوری در سیستم بانکی کاهش یابد، هم در وقت صرفه جویی می‌شود و هم گام های اساسی در زمینه حذف آلودگی‌های زیست محیطی و کاغذ از چرخه ارائه خدمات برداشته می‌شود و این موضوع مهمی است که بانک شهر آن را به اجرا در آورده است.

وی در ادامه تصریح کرد: بانک شهر این فضا را آماده کرده است که هر شهروندی بتواند در محیط خانه خود در ۱۰ الی ۱۵ دقیقه، فعالیت‌های بانکی خود را انجام دهد و از تردد بی دلیل و غیرضروری در شهر پرهیز کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز شهرها به حمایت مالی بانک شهر از فعالیت‌های عمرانی، لازم است که بانک شهر فراتر از وضعیت کنونی نیز حرکت کند، از همین رو می‌بایست همانطور که هم اکنون نیز در حوزه خدمات بانکی الکترونیک موفق است، تعامل خود را با  شبکه‌های خدماتی که به صورت آنلاین خدمات ارائه می دهند، افزایش دهد.

افزایش سقف مبلغ برداشت وجه نقد از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک در ایام پایانی سال

 همچنین با توجه به نامه بانک مرکزی درخصوص ارائه خدمات بی وقفه به آحاد مردم جامعه در ایام پایانی سال و افزایش سقف مبلغ برداشت وجه نقد از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها، در راستای ارائه خدمات مطلوب به مشتریان این بانک در ایام پایانی سال جاری و نوروز ۱۳۹۶ و همچنین افزایش میزان رضایتمندی ایشان، سقف مبلغ روزانه برداشت وجه نقد از طریق دستگاه‌های خودپرداز بانک (به صورت درون بانکی) از مبلغ دو میلیون ریال به مبلغ ۵ میلیون ریال تا ۱۵ فروردین افزایش یافته است.

کد مطلب 3932968

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