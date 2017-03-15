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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۸

ویژه آتش نشانها و ورزشکاران؛

ساخت حسگری برای تشخیص رطوبت پوست با فناوری نانو

ساخت حسگری برای تشخیص رطوبت پوست با فناوری نانو

پژوهشگران با استفاده از نانوسیم نقره موفق به ساخت حسگری شدند که مقدار هیدراته شدن پوست بدن را مشخص می‌کند. این کار برای آتش‌نشان‌ها، ورزشکاران و سربازان از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، محققان دانشگاه کارولینای شمالی موفق به ارائه حسگری شدند که می‌تواند مقدار هیدراته شدن پوست انسان را مشخص کند. از این فناوری برای تعیین خشکی پوست برخی افراد که منجر به مشکلاتی برای آنها می‌شود، می‌توان استفاده کرد.

این حسگر وزن کمی داشته، انعطاف‌پذیر و دارای قابلیت ارتجاعی است. این حسگر را می‌توان با ادوات مختلف ترکیب و سپس روی بدن نصب کرد.

جان موث از محققان این پروژه معتقد است که تعیین کمی هیدراته شدن آب بدن کاری دشوار است، چیزی که برای برخی افراد نظیر سربازان، ورزشکاران یا آتش‌نشان‌ها بسیار حیاتی است. این افراد که در معرض دمای بالا هستند، ممکن است دچار خشکی در سطح پوست شوند.

یونگ ژو از دیگر محققان این پروژه اظهار داشت: ما فناوری ارائه کردیم که به ما اجازه می‌دهد تا سطح هیدراته شدن پوست را برای هر فرد مشخص کنیم. این کار به صورت درجا انجام می‌شود. حسگری که ما ساختیم برای مراقبت از پوست استفاده می‌شود به طوری که ایمنی و سلامت کاربر در محیط‌های خاص را تضمین می‌کند.

به گفته وی، این حسگر از دو الکترود از جنس کامپوزیت‌های پلیمری الاستیک تشکیل شده که در آن از نانوسیم‌های نقره استفاده شده است. این الکترودها، خواص الکتریکی پوست را رصد می‌کنند. خواص الکتریکی پوست به صورت قابل پیش‌بینی و متناسب با میزان هیدراته شدن، تغییر می‌کند. بنابراین از الکترودها می‌توان برای تعیین این پارامتر استفاده کرد.

این گروه تحقیقاتی، این حسگر را روی پوست مصنوعی که از سطوح هیدارته متفاوتی برخوردار بود مورد آزمایش قرار دادند و دریافتند که نتایج این حسگر تحت تاثیر رطوبت محیط نیست.

محققان این حسگر را در دو سامانه قابل پوشیدن مورد آزمایش قرار دادند به طوری که در یک ساعت مچی و یک چسب بدن این حسگر قرار داده شد. هر دو ابزار اطلاعات مربوط به پوست را با موفقیت ارائه کردند. یکی از مزیت‌های این فناوری، قیمت پایین آن است.

نتایج این پروژه در قالب مقاله‌ای با عنوان A Wearable Hydration Sensor with Conformal Nanowire Electrodes در نشریه Advanced Healthcare Materials منتشر شده است.

کد مطلب 3932976

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