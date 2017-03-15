کویت خواهان تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک شد

به گزراش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «المرزوک» وزیر نفت کویت گفت: به دلیل اینکه بازار نیاز به زمان بیشتری برای بازگشت توازن میان عرضه و تقاضا دارد، از تمدید توافق کاهش تولید نفت اوپک در نیمه دوم سال جاری میلادی حمایت می کنیم.

وی تصریح کرد: تمدید توافق اوپک باعث می شود که برقراری توازن میان عرضه و تقاضا تسریع شود؛ ضمن اینکه کمک خواهد کرد تا قیمت نفت در سطح قابل قبولی برای کشورهای تولیدکننده قرار گیرد و در مجموع، به نفع صنعت است.

«المزروک» خاطر نشان کرد: کویت با سایر وزرای نفت در مورد احتمال تمدید قرارداد کاهش تولید اوپک که به نفع برقراری توازن میان عرضه و تقاضا است، گفتگوو خواهد کرد؛ اما باید توجه داشت که این یک فرآینده ساده نبوده و نیازمند تلاش و زمان بیشتری است.

وزیر نفت کویت گفت: اطلاعات اولیه حاکی از مثبت بودن توافق کاهش تولید است؛ ضمن اینکه پایبندی اعضاء به کاهش تولید در ماه فوریه، به ۹۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

این مقام ارشد کویتی در ادامه گفت: بر اساس اعلام برخی منابع، کاهش تولید نفت اوپک به ۱.۲ میلیون بشکه در روز رسیده است.

«المزروک» در پایان اعلام کرد: در مورد پایبندی تمامی کشورها به این توافق مطمئن هستم و در ماه های آینده، شاهد نتیجه مطلوب آن خواهیم بود.