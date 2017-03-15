«آس و پاس» به شبکه نمایش خانگی پیوست/ رفع موانع توزیع

به گزارش خبرگزاری مهر، فانتزی-موزیکال «آس و پاس» که به دلیل پخش تیزر از ماهواره با مشکل در صدور پروانه نمایش خانگی مواجه شده بود، بالاخره پروانه نمایش ویدیویی گرفت و از طریق موسسه گلرنگ رسانه به شبکه خانگی ارائه شد.

«آس و پاس» شامل یک لوح فشرده است که علاوه بر نسخه کامل و بدون سانسور فیلم، شامل پشت صحنه فیلم هم است.

«آس و پاس» را آرش معیریان ساخته است و فیلم در اکران رسمی رقم فروش ۵ میلیارد را پشت سر گذاشت اما به دلیل پخش تیزرهای آن در شبکه های ماهواره ای، بر سر راه صدور پروانه نمایش خانگی آن مشکلاتی پیش آمد.

شهاب کاظمی قائم مقام گلرنگ رسانه که رایت خانگی «آس و پاس» را در اختیار دارد با اشاره به این مشکلات گفت: پخش تیزرهای فیلم از ماهواره این بار باعث ایجاد گرفتاری در مسیر صدور پروانه نمایش ویدیویی شد و دقیقا یک هفته تمام مشغول رایزنی با نهادهای مختلف بودیم تا بالاخره در آستانه چهارشنبه سوری با تعامل شکل گرفته میان مدیران سینمایی و دادستانی مجوز نمایش فیلم صادر شد.

وی در تشریح این مشکلات ادامه داد: گویا مقامات قضایی از مدیران سینمایی خواسته بودند به دلیل پخش تیزر از ماهواره، جلوی نمایش خانگی فیلم گرفته شود که البته بدعتی در این حیطه است.

کاظمی با تقدیر از مدیران سازمان سینمایی و مدیرعامل خانه سینما که در تعامل با مقامات قضایی شرایط حل مشکل را فراهم آوردند خاطرنشان کرد: رایزنی دوسویه با مدیران سینمایی و مقامات قضایی و همراهی محمدمهدی حیدریان و منوچهر شاهسواری باعث حل مشکل شد و برای آن که مخاطبان در آستانه نوروز بتوانند یک محصول مفرح را تماشا کنند بلافاصله بعد از صدور پروانه نمایش شرایط توزیع گسترده و سراسری «آس و پاس» فراهم شد.

بازیگرانی نظیر محمدرضا هدایتی، سحر قریشی، حسام نواب صفوی، لیلا بلوکات، محمدرضا شریفی نیا، بهاره رهنما و مهران غفوریان در این فانتزی-موزیکال حضور داشته اند.

«آس و پاس» از محصولات پویافیلم است و تهیه کنندگی آن را عبدالله علیخانی و حسین فرحبخش برعهده داشته اند.