آغاز طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند در ۳۶ بقعه متبرکه استان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور پیش از ظهر چهار شنبه در نشست خبری افزود: در ۳۶ بقعه متبرکه استان بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها طرح آرامش بهاری اجرا می شود.

جنتی پور عنوان داشت: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند ماه لغایت ۱۵ فروردین در بقاء مشخص شده برگزار می شود.

جنتی پور با بیان اینکه این طرح از برنامه های ویژه و شاخص است تاکید کرد: در این مدت ۵۳ روحانی از خارج از استان و ۱۵ روحانی از استان به ارائه خدمات مشاوره ای، مذهبی و ... می پردازند.

وی گفت: آستان مقدس بی بی حکیمه یکی از این بقاعی است که هر ساله پذیرای زائران زیادی از نقاط مختلف کشور و خارج از کشور است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه در ایام نوروز سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر آستان مقدس بی بی حکیمه بودند، اظهار کرد: طی یک و نیم سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در حوزه زیرساختی و توسعه آستان مقدس بی بی حکیمه هزینه شده است.

وی به میزان زائرین بقاء متبرکه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از ۵ میلیون نفر طی سال گذشته از بقاء متبرکه استان بازدید کرده اند.

