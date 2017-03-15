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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۰

مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

آغاز طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند در ۳۶ بقعه متبرکه استان

آغاز طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند در ۳۶ بقعه متبرکه استان

یاسوج- مدیر کل اوقاف و امور خیریه کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح آرامش بهاری در ۳۶ بقعه متبرکه استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله جنتی پور پیش از ظهر چهار شنبه در نشست خبری افزود: در ۳۶ بقعه متبرکه استان  بر اساس ظرفیت ها و پتانسیل ها طرح آرامش بهاری اجرا می شود.

جنتی پور عنوان داشت: طرح آرامش بهاری از ۲۸ اسفند ماه لغایت ۱۵ فروردین در بقاء مشخص شده برگزار می شود.

جنتی پور با بیان اینکه این طرح از برنامه های ویژه و شاخص است  تاکید کرد: در این مدت ۵۳ روحانی از خارج از استان و ۱۵ روحانی از استان به ارائه خدمات مشاوره ای، مذهبی و ... می پردازند.

وی گفت:  آستان مقدس بی بی حکیمه یکی از این بقاعی است که هر ساله پذیرای زائران زیادی از نقاط مختلف کشور و خارج از کشور است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه با اشاره به  اینکه در ایام نوروز  سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر آستان مقدس بی بی حکیمه بودند، اظهار کرد: طی یک و نیم سال گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در حوزه زیرساختی و توسعه آستان مقدس بی بی حکیمه هزینه شده است.

وی به میزان زائرین بقاء متبرکه در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بیش از ۵ میلیون نفر طی سال گذشته از بقاء متبرکه استان بازدید کرده اند.
 

کد مطلب 3933078

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