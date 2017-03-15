محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتبال پرسپولیس برابر الریان در لیگ قهرمانان آسیا گفت: پرسپولیس بازی را خوب شروع کرد ولی به تدریج افت کرد. من قبلا هم گفته بودم پرسپولیس در دفاع مشکل دارد. بازی در لیگ قهرمانان آسیا با بازی در لیگ برتر فرق دارد و تیم ها در آسیا حرفه ای تر هستند. پرسپولیس در پست دفاع وسط بازیکن کم دارد و به جز سیدجلال حسینی که مدافع وسط تخصصی است، سایر بازیکنان از پست های دیگر آمده اند.

وی افزود: پرسپولیس این مشکل را داشته است. بنده حتی با آقای طاهری سرپرست باشگاه در این خصوص صحبت کرده بودم که ممکن است با این وضعیت به مشکل بخورید. به نظرم اگر یک دفاع تخصصی کنار سیدجلال باشد، پرسپولیس می تواند در سایر مسابقاتش موفق شود.

پیشکسوت پرسپولیس درباره عملکرد علیرضا بیرانوند دروازه‌بان این تیم هم تصریح کرد: طبیعی است وقتی به دفاع تیم فشار بیاید، ضریب اشتباهات بالا می رود. به هر حال هنوز چیزی تمام نشده و پرسپولیس امید زیادی برای صعود دارد.

پنجعلی در پاسخ به این سئوال که بهترین بازیکن پرسپولیس در بازی با الریان چه کسی بود؟ یادآور شد: به نظرم عملکرد مهدی طارمی خیلی خوب بود. طارمی همان چند توپی را که گرفت، مدافعان الریان را اذیت کرد.

کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در پایان در خصوص احتمال تاثیر شکست پرسپولیس مقابل الریان در بازی تیم ملی ایران با قطر هم گفت: تاثیر این باخت روی تیم ملی زیاد نیست؛ هرچند ما حتی در تهران هم مقابل تیم ملی قطر مشکل داشتیم. به نظرم در بازی رفت باید ۴ گل از قطری ها می خوردیم. درست است ما با دو گل پیروز شدیم ولی در تهران مشکل داشتیم. قطعا کارمان در بازی برگشت سخت است.