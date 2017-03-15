چراغ تئاتر در سنگلج روشن می ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال برای اولین بار قدیمی ترین تماشاخانه فعال ایران همزمان با آغاز سال جدید و تعطیلات نوروز فعالیت خود را از سوم فروردین با نمایش «خواستگاری» آغاز می کند. این در حالی است که به استثنای چند سال پراکنده که همزمان با روز جهانی تئاتر (هفتم فروردین ۹۶) تعدادی از تماشاخانه های ایران شروع به فعالیت می کردند، سال های متمادی چراغ سالن های تئاتر ایران در طول روزهای تعطیل ابتدای سال خاموش بود.

شب گذشته نمایش «میراث» به نویسندگی «بهرام بیضایی» و کارگردانی «اصغر خلیلی» به اجراهای خود پایان داد و عوامل فنی تماشاخانه سنگلج در روزهای پایانی سال مشغول آماده سازی نمایش «خواستگاری» به نویسندگی و کارگردانی «سید عظیم موسوی» خواهند بود.

این نمایش برگفته از نمایشنامه «خواستگاری» چخوف است که با استفاده از نمایش های آیینی-سنتی همچون تخت حوزی، نقالی و شبیه خوانی در حال و هوای فرهنگ شمال ایران آداپته شده و به صورت کمدی- موزیکال اجرا می‌شود.

در این اثر بازیگرانی چون محمود راسخ فر، علی فتحعلی، ثمیلا کریمی، رضا گیلانپور و حمیدرضا مرادی ایفای نقش می‌کنند. سرپرست گروه موسیقی این نمایش زهره عشقی خاص است و بهروز آزاد پرتو، نیوشا سردشتی، منصوره احمدی، عطیه دلاور، آذین فولادوند، مریم محققی و مهین هنردوست اعضای این گروه هستند.

نمایش «خواستگاری» برای اولین بار همزمان با آغاز تعطیلات نوروز از تاریخ سوم فرودین ماه در ساعت ۱۹:۳۰ در تماشاخانه سنگلج به روی صحنه خواهد رفت.