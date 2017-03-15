کرایه تاکسی افزایش نمی یابد/راه اندازی تاکسی اینترنتی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت بنزین در سال آینده ثابت است، کرایه تاکسی‌ها نیز افزایش نخواهد یافت.

وی افزود: بر همین اساس هر گونه دریافت کرایه مازاد غیرقانونی بوده و رانندگان حق افزایش خودسرانه کرایه تاکسی را ندارند.

عضو هیئت‌مدیره سازمان تاکسیرانی کشور در خصوص خدمات‌رسانی این سازمان در تعطیلات نوروزی افزود: در تعطیلات نوروزی ناوگان اکسی رانی اعم از تاکسی‌های درون‌شهری، بی‌سیم و فرودگاه آماده خدمت‌رسانی به مشتریان است.

سعیدی خواستار برخورد مطلوب با مسافران و به ویژه گردشگران خارجی در این ایام شد و گفت: رانندگان تاکسی خود می‌توانند در ترویج گردشگری مناطق و شهرها نقش قابل توجه ایفا کنند.

وی در خصوص برنامه‌های سازمان برای شهر اردبیل افزود: در سال آینده برای اولین بار تاکسی اینترنتی در اردبیل راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی اردبیل متذکر شد: این طرح با هدف ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن برای شهروندان به اجرا درخواهد آمد.

به گفته سعیدی سامانه پرداخت الکترونیکی کرایه تاکسی‌ها نیز در اردبیل نهایی شده و از سال آینده عملیاتی خواهد شد.

وی با اشاره به نوسازی ۶۰۰ دستگاه تاکسی در اردبیل اضافه کرد: در نظر داریم در سال آینده نیز ۱۲۷ دستگاه تاکسی نوسازی شود.