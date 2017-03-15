خانه تاریخی تیمور تاش نور پردازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۱؛ نصراله آبادیان ضمن اعلام این خبر افزود: با همکاری مدیریت دانشگاه جنگ؛ خانه تاریخی تیمور تاش که به عنوان موزه جنگ کشور بهره برداری می شود؛ نوروز امسال برای اولین بار به روی عموم شهروندان گشوده می شود.

شهردار منطقه ۱۱ ادامه داد: به همین منظور با توجه به قدمت تاریخی خانه تیمور تاش که در محل تاریخی باغشاه سابق (میدان حر ) و نخستین دانشگاه جنگ کشور قرار دارد؛ شهرداری منطقه ۱۱ با همکاری سازمان زیباسازی شهر تهران با نصب ۹۰ پرژکتور و استفاده از رنگ های آفتابی و سفید گرم اقدام به نورپردازی این خانه کرده است.

به گفته آبادیان این خانه تاریخی که از آثار دوره پهلوی اول است؛ تنها موزه جنگ کشور است که در آن ابزار و ادوات جنگی از جمله توپ اهدایی روسیه در عهد نامه ننگین ترکمان چای به نمایش در آمده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.

وی با بیان این که موزه جنگ؛ خانه "عبدالحسین تیمور تاش" وزیر دربار پهلوی اول بوده و حدود سال ۱۳۱۰ در دو طبقه ساخته شده است؛ گفت: این موزه ارزشمند برای نوروز امسال آماده بازدید علاقمندان است و شهروندان می توانند علاوه بر تماشای معماری زیبای بنا، آئینه کاری های نفیس که در سقف تالار اصلی کار شده است، گچبری های ظریف و استادانه در سر ستون ها و درها و پنجره های چوبی با فرم ها و اشکال زیبا؛ از ادوات جنگی و سلاح های قدیمی نیز بازدید کنند.

علاقمندان برای بازدید از این خانه تاریخی می توانند از تاریخ ۲۷ اسفندماه تا ۱۵ فروردین از ساعت ۹ صبح تا ۳ بعد از ظهر به خیابان کارگر جنوبی، پایین تر از میدان پاستور، خیابان دانشگاه جنگ مراجعه کنند.