از افتتاح موزه تا ویژه برنامه های محوطه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، ۷ فروردین ماه ۱۳۹۶ که به عنوان روز ملی تئاتر در تقویم کشور ثبت شده با اجرای برنامه های ویژه این روز همراه می شود.

افتتاح موزه عروسک های گروه تئاتر «آران» که سرپرستی آن را بهروز غریب پور بر عهده دارد از برنامه های این روز است که با حضور هنرمندان تئاتر و چهره های فرهنگی و هنری کشور برگزار می شود.

اجرای برنامه های نمایشی ویژه ایام نوروز در محوطه مجموعه تئاتر شهر از دیگر برنامه های روز ملی تئاتر است که با حضور ۷ گروه تئاتر آیینی و خیابانی در روز های ۶ و ۷ فروردین ماه برگزار می شود.

محوطه مجموعه تئاتر شهر از ساعت ۱۱:۳۰ صبح روز ۶ فروردین ماه با اجرای گروه «مانکن های زنده»، سیلورمن نوروز را به هموطنان تبریک می گوید. ساعت ۱۶ اجرای خیمه شب بازی، ساعت ۱۶.۳۰ اجرای نمایش آیینی اقوام ایرانی و در ساعت ۱۷ اجرای نمایش حاجی فیروز آغازگر این برنامه ها خواهد بود.

از ساعت ۱۷.۳۰ تا ۲۰ نیز ۴ اجرای خیابانی شامل نمایش عروسکی سفرنامه و گردشگری، نمایش میرنوروزی، نمایش آئینی کوسه برنشین و حاجی فیروز و نمایش ننه سرما و بابا نوروز در این برگزار می شود.

روز ۷ فروردین ماه نیز محوطه مجموعه تئاتر شهر از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰ شاهد اجرای نمایش های آیینی حاجی فیروز، کوسه بر نشین و حاجی فیروز، خیمه شب بازی، میرنورزی، ننه سرما و بابا فیروز و نمایش عروسکی سفرنامه و کردشگری است. گروه «مانکن های زنده» نیز در تمام این مدت اجرای برنامه خواهند داشت.

مجموعه تئاتر شهر در روز ۷ فروردین ماه کار خود را با اجرای نمایش «شلتر» آغاز می کند. تعدادی از تماشاخانه های خصوصی تهران نیز با اجراهای صحنه ای میزبان عموم تماشاگران است.

استان های مختلف نیز با اجرای ویژه برنامه های خیابانی، آیین های نوروزی و اجرای صحنه ای همزمان با روز ۷ فروردین ماه آغاز سال نو تئاتر ایران را نوید می دهند.

تالار سنگلج از ۳ فروردین ماه و تالار هنر از ۶ فروردین ماه با اجرای عمومی نمایش های «خواستگاری» و «موش تا موش» میزبان عموم خانواده های تهرانی می شوند. بیش از ۳۵ اجرای نمایش کمدی نیز از روز اول فروردین ۹۶ میزبان عموم مخاطبان می شود.