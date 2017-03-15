به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در این اطلاعیه آمده است:
«به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی اولین میاندورهای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزههای انتخابیه اصفهان ـ اهر و هریس ـ بندر لنگه، بستک و پارسیان ـ مراغه و عجبشیر که توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه رد صلاحیت گردیدند، میرساند «بر اساس تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» میتوانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزههای انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ الی تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ در وقت اداری به دفتر نظات و بازرسی انتخابات استان مربوطه مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.
هیأت مرکزی نظات بر انتخابات
میاندورهای مجلس شورای اسلامی»
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