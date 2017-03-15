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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

هیات مرکزی نظارت اعلام کرد؛

ردصلاحیت‌شدگان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شکایت خود را تحویل دهند

ردصلاحیت‌شدگان انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شکایت خود را تحویل دهند

هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات میاندوره‌ای مجلس، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: داوطلبان نمایندگی مجلس که توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه رد صلاحیت شده اند، می توانند شکایت خود را تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، در این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع آن عده از داوطلبان نمایندگی اولین میان‌دوره‌ای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های انتخابیه اصفهان ـ اهر و هریس ـ بندر لنگه، بستک و پارسیان ـ مراغه و عجب‌شیر که توسط هیأت اجرایی حوزه انتخابیه رد صلاحیت گردیدند، می‌رساند «بر اساس تبصره ماده ۵۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» می‌توانند از تاریخ ابلاغ فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه حداکثر ظرف مدت چهار روز از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ الی تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ در وقت اداری به دفتر نظات و بازرسی انتخابات استان مربوطه مراجعه و پس از دریافت فرم، شکایت خود را تنظیم و رسید دریافت نمایند.

هیأت مرکزی نظات بر انتخابات

میاندوره‌ای مجلس شورای اسلامی»

کد مطلب 3933329

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