به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور چهارشنبه ۲۵ اسفندماه در یک نشست صمیمانه با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بنیاد فرهنگی هنری رودکی در سال ۹۵، به معرفی برخی از برنامه های آینده این مجموعه در دو حوزه موسیقی و نمایش پرداخت.

۱۳۲ نوازنده قرارداد بسته و بیمه شدند

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در ابتدای این نشست گفت: ما در سالی که گذشت تمام تلاش خود را انجام دادیم تا تمامی بدهی های مربوط به بنیاد فرهنگی هنری رودکی پرداخت شود و امروز بسیار خوشحالیم که توانسته ایم تمام بدهی ها را پرداخت کرده و ماجرا را به سمتی هدایت کنیم که تمام ارکسترها دوباره فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین ۱۳۲ نفر نوازندگان ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی و ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان هم اکنون با بنیاد قرارداد کامل بسته و علاوه بر تسهیلات بیمه به صورت ماهانه حقوق دریافت می کنند.

وی ادامه داد: ما در سال ۹۵ برنامه ریزی ها را به شکلی انجام دادیم تا هر دو مجموعه ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی علاوه بر اجراهای تهران در استان ها نیز اجرا داشته باشند که بر همین اساس، ارکستر سمفونیک تهران در استان بوشهر و خوزستان و ارکستر ملی هفته گذشته در استان لرستان، کنسرت های استانی خود را آغاز کردند. البته ما بنا داریم در سال ۹۶ تمام استان های کشور را پوشش دهیم که مخاطبان علاقمند به موسیقی در تمامی کشور بتوانند شاهد اجرای زنده این دو مجموعه باشند.

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در ادامه صحبت های خود به دیگر اقدامات انجام گرفته در این مجموعه اشاره کرد و گفت: امضای تفاهمنامه با مدیران فرهنگی کشورهای هند، آلمان، ایتالیا، کره جنوبی برای برگزاری برنامه های موسیقایی هر دو کشور، برنامه ریزی برای اجرای ارکسترهای بنیاد رودکی در خارج از کشور با هدف معرفی فرهنگ و هنر ایران، تنظیم سند استراتژیک بنیاد فرهنگی هنری رودکی با محوریت تعیین وظیفه کارکنان و ماموریت کاری بنیاد فرهنگی هنری رودکی از جمله اقداماتی است که طی سال ۹۵ انجام دادیم. به هر حال ما بر این باوریم که این سند قابلیت عملیاتی شدن دارد و امیدواریم از سال ۹۶ این سند به شکل کاربردی و اجرایی در سیاست های مدیریتی بنیاد به کار گرفته شود.

ما فقط سالن‌دار نیستیم

وی با بیان این نکته که بنیاد فرهنگی هنری رودکی باید نقش یک هلدینگ فرهنگی – هنری را در کشور ایفا کند، گفت: مجموعه بنیاد فرهنگی هنری رودکی دارای امکانات و اختیارات خوبی برای تولید و عرضه آثار موسیقایی است بنابراین لازم است که ضمن ارتقای این امکانات و استفاده از توانمندی خودش، کیفیت و تولید آثار فاخر فرهنگی، هنری توسط گروه های هنری را افزایش دهد. بنیاد، صرفا یک سالن دار نیست بلکه ما باید بر مبنای اساسنامه ای که در اختیار داریم آثار فاخری را تولید کنیم و من همین جا به شما قول می دهم که بنیاد در تولید آثار فاخر هنری در حوزه های تئاتر و موسیقی حضور فعالتری خواهد داشت. به عبارتی ما رأساً وارد ساخت آثاری می شویم که ممکن است منتج به انتشار آلبوم هایی که در برگیرنده فرهنگ و هنر ایرانی است نیز بشود.

تالار وحدت برای اجرای یک برنامه موسیقی، ۹ میلیون تومان و برای اجرای یک برنامه نمایشی ۵ میلیون تومان اجاره دریافت می کند و فکر می کنم با توجه به اینکه بلیت فروشی در تالار وحدت بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان درآمد دارد بنابراین فکر می کنم این رقمی که ما از گروه ها دریافت می کنیم نه تنها رقم ناچیزی است بلکه به نوعی یک سوبسید و یارانه است که ما برای برنامه درنظر گرفتیم انتشار کتاب نوروزنامه خیام به عنوان اولین اثر منتشر شده واحد انتشارات بنیاد فرهنگی هنری رودکی، انتشار نشریه «هنر رودکی» در قالب یک فصل نامه، راه اندازی سامانه جدید اینترنتی بنیاد رودکی، ساماندهی و پرداخت حقوق معنوی و مادی آثار موسیقایی استفاده شده از هنرمندان در کنسرت های ارکستر سمفونیک تهران و ملی، موضوعات دیگری بود که مدیرعامل بنیاد فرهنگیهنری رودکی به آن اشاره کرد.

صفی پور به اجرای یکی از پرفروش ترین آثار نمایشی به صحنه رفته تئاتر کشور طی سال گذشته در تالار وحدت اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با تلاشی که از سوی گروه اجرایی نمایش صورت گرفت، تئاتر «می سی سی پی نشسته می میرد» به کارگردانی همایون غنی زاده توانست به فروشی معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دست پیدا کند که از نظر ما این فروش اتفاق بسیار مهمی در عرصه اقتصاد هنر است. علاوه بر اینها، ما تصمیم داریم به صورت جدی در حوزه تئاتر وارد مقولات اینچنینی شویم با حمایت و تلاش گروه های نمایشی امیدواریم در سال ۹۶، شاهد اجراهایی از این دست نیز باشیم.

وی افزود: تشکیل ارکستر سازهای ایرانی، قرار گرفتن بودجه ارکسترها برای اولین بار در ردیف بودجه رسمی کشور، انتشار یک کتاب ویژه پیرامون برنامه ارکسترها، ارزیابی مطلوب سازمان حسابرسی از وضعیت حسابرسی بنیاد، تصویب بودجه مالی مجموعه و تأکید برای اجرای مستمر مجموعه های ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی برای اجراهای استانی از جمله قزوین، انزلی، اردبیل، جلفا، ارومیه، ماکو و زنجان از جمله برنامه های دیگری است که ما در سال ۹۶ برای اجرای آن اهتمام داریم.

صفی پور در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر حضور پرتعداد گروه های موسیقایی درجه چندم در تالار وحدت به عنوان یک مجموعه استاندارد و ممتاز بیان کرد: ما نمی توانیم با در نظر نگرفتن جامعه و واقعیت های آن حرکت کنیم. ما یک سالن استاندارد به نام تالار وحدت در کل کشور داریم که باید با همین تالار به تقاضاها و فشاری که از سوی گروه های مختلف هنری به ما وارد می شود پاسخ دهیم. بنابراین ممکن است از جهاتی آن دسته از گروه هایی که برای اجرای برنامه وارد تالار می شوند از درجه کیفی متناسب با کیفیت تالار برخوردار نباشد، اما واقعیت این است که از تعداد آثاری که طی یکسال گذشته در تالار وحدت روی صحنه رفته، فقط تعداد کمی استانداردهای لازم را نداشته است پس بهتر است همه اتفاقات خوب را در چارچوب این چند اجرای ناموفق قرار دهیم.

افتتاح موزه تئاتر عروسکی

مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در بخش دیگری از نشست رسانه ای به برنامه های آینده این مجموعه در سال ۹۶ پرداخت و گفت: بازسازی تمام طبقات ساختمان بنیاد رودکی، افتتاح موزه تئاتر عروسکی در روز هفتم فروردین ماه، ایمن سازی سالن های زیرمجموعه بنیاد با نظارت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، راه اندازی سیستم کنترل آنلاین دوربین مداربسته، افتتاح اتاق مخصوص ذخیره سازی الکترونیک بنیاد برای حفظ پارتیتورهای آثار هنرمندان برای نگهداری و طبقه بندی، مذاکره با دفتر موسیقی برای نحوه مالکیت بخش آرشیو از اقدامات دیگر ما در سال ۹۶ خواهد بود.

وی در بخش پایانی صحبت های خود به ماجرای اجاره بهای سالن های تحت پوشش بنیاد اشاره کرد و توضیح داد: تالار وحدت برای اجرای یک برنامه موسیقی، ۹ میلیون تومان و برای اجرای یک برنامه نمایشی ۵ میلیون تومان اجاره دریافت می کند و فکر می کنم با توجه به اینکه بلیت فروشی در تالار وحدت بین ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان درآمد دارد بنابراین فکر می کنم این رقمی که ما از گروه ها دریافت می کنیم نه تنها رقم ناچیزی است بلکه به نوعی یک سوبسید و یارانه است که ما برای برنامه درنظر گرفتیم. شما اگر امکانات ما را با امکانات برج میلاد مقایسه کنید خواهید دید هزینه ای که تالار وحدت از گروه ها دریافت می کند در حد صفر است. این موضوع در حوزه نمایش بسیار بدتر است چرا که به نسبت ۵ میلیون تومانی که ما از گروه های تئاتر دریافت می کنیم هزینه ای بالغ بر ۲۰ میلیون تومان صرف می کنیم. البته در این چارچوب، برگزاری همایش ها در حوزه درآمدزایی ما قرار دارد اما مطمئن باشید ما با توجه به اینکه دو نوع قرارداد کف فروش و درصدی داریم در برنامه های هنری ماجرا کاملاً ضررده است.