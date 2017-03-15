به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش از ظهر چهارشنبه در اجلاس عمومی مجمع بسیج لرستان گفت: امروز کشور ما بار دیگر به لبیک‌گویی به رهبر انقلاب در عرصه اقتصاد مقاومتی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه بسیجیان و پاسداران در زندگی خود یک انتخاب بزرگ انجام دادند و آن ایثار کردن است، تصریح کرد: این امر به معنای ترجیح نظام، مردم و اسلام بر خود و دیدن منافع ملی است.

رشادت رزمندگان لرستانی باعث شادی دل امام راحل بود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه انقلابی گری از فداکاری آغاز شده و شهادت‌طلبی مصداق ایثارگری است، افزود: ارزش‌های انقلابی از ایثارگری آغاز می شود و ایثار بسیجیان ما در هشت سال دفاع مقدس نیز از ایثار کربلا آغاز شده بود.

رضایی همچنین با اشاره به نقش رزمندگان لرستانی در دوران دفاع مقدس بیان کرد: رشادت رزمندگان لرستانی در دوران جنگ تحمیلی باعث شادی دل بنیانگذار کبیر انقلاب امام(ره) در صحنه های مختلف شد.

وی به عملکرد رزمندگان لرستانی در جریان عملیات کربلای چهار نیز گریزی زد و گفت: زمانی که برخی رزمندگان ناامید شده بودند این نیروهای تیپ ۵۷ سپاه حضرت ابوالفضل لرستان بود که معبر را باز کردند و موجب موفقیت عملیات شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین به توانمندی کشورمان در حوزه دفاعی به ویژه در بخش موشکی اشاره و بر لزوم پیش روی و استمرار فعالیت ها در این زمینه تاکید کرد.

رضایی با یادآوری اینکه امروز برد موشک های جمهوری اسلامی از دو هزار کیلومتر عبور کرده است، افزود: قدرت نظامی ایران در منطقه و جهان به گونه ای است که فرماندهان ما در این زمینه طرف مشورت هستند.

به دشمن متجاوز سیلی خواهیم زد

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی میدان‌هایی را باز کرده و مرتب در حال پیشروی است و باید این پیش روی ادامه یابد، افزود: در سیاست و امنیت و دفاع راه‌های بزرگی باز شده و امروز سربازان و فرماندهان ما در ساحل مدیترانه به سوریه و ارتش عراق کمک می‌دهند و این پیشروی را باید حفظ کرد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر لزوم داشتن رویکرد انقلابی در حوزه های مختلف، تصریح کرد: باید مواضع ما در منطقه با رعایت دیپلماسی انقلابی باشد.

وی با تاکید بر اینکه ایران به دنبال ایجاد آرامش و صلح در منطقه است، افزود: عملکرد ایران در میدان های مختلف اعم از مبارزه با داعش و گروههای تکفیری نشان دهنده رویکرد ایران برای ایجاد امنیت در منطقه است.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح برخی مولفه های دیپلماسی انقلابی پرداخت و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: در این مدل دیپلماسی جایی نیاز به نرمش قهرمانانه است و در برهه دیگر به دشمن متجاوز سیلی خواهیم زد.

طی هفته های آینده شاهد آزادسازی کامل موصل خواهیم بود

رضایی در ادامه سخنان خود خواستار مشارکت مردم در عرصه اقتصادی شد و ضمن تاکید بر لزوم شکل گیری لشکر مردمی در این حوزه، این امر را بسترساز تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

وی گفت: نیروهای انقلابی و سیاست‌های رهبر معظم انقلاب باید وارد اقتصاد کشور شوند.

رضایی با تاکید بر اینکه این سیاست‌های اقتصادی نوشته و ابلاغ‌شده اما وارد اقتصاد کشور نشده است، گفت: اگر بخواهیم صنعت و کشاورزی نیز همچون سیاست متحول شود باید انقلاب به این قسمت‌ها وارد شود و آن‌ها را فتح کند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه باز هم نیاز است که نیروهای انقلاب و رزمندگان دوران دفاع مقدس وارد صحنه شوند و بن بست های اقتصادی کشور را باز کنند، تاکید کرد: رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور نیازمند ورود افراد انقلابی به میدان است.

رضایی همچنین به پیشروی های صورت گرفته در موصل توسط حشد الشعبی و نیروهای مردمی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به روند توفیقات در این حوزه به نظر می رسد طی هفته های آینده شاهد آزادسازی کامل موصل باشیم.

وی یادآور شد: پس از آزادسازی موصل باید کار ساماندهی اوضاع دیگر شهرهای تحت تصرف داعش در سوریه و عراق پیگیری شود.