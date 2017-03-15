وصولی قراردادهای صنعتی دانشگاه علم و صنعت دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نوراله کثیری، با بیان اینکه وصولی قراردادهای صنعتی دانشگاه علم و صنعت در سال ۹۴ رقمی معادل ۹۸ میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم، در سال ۹۵ به ۱۶۲ میلیارد ریال افزایش یافته و نشان دهنده آن است که وصولی قراردادهای صنعتی در سال جاری رشدی نزدیک به دو برابر داشته است.

مدیر دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بر اساس برنامه راهبردی این دانشگاه که برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ تدوین شده است پیش بینی شده که نسبت وصولی قراردادهای صنعتی به بودجه دانشگاه از ۸درصد در سال ۹۵ به ۲۲.۵ درصد در سال ۹۹ افزایش یابد در حالی که ما خوشبختانه در همین سال، از رقم تعیین شده برای سال ۹۶ عبور کرده و به رقم پیش بینی شده برای سال ۹۷ نزدیک شده ایم.

کثیری از شاخص سرانه وصولی قراردادها به عنوان یکی از شاخص های کمی ارزیابی کننده فعالیت های صنعتی دانشگاه نام برد و گفت: این شاخص در سال ۹۴ رقمی معادل ۲۴۰ میلیون ریال به ازای هر عضو هیات علمی دانشگاه بوده است و بر اساس برنامه راهبردی پیش بینی شده این عدد در سال ۹۹ به ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر عضو هیات علمی برسد.

به گفته وی، خوشبختانه باز هم این شاخص در سال ۹۵ فراتر از حد انتظار بود و حدود۳۹۵ میلیون ریال به ازای هر عضو هیات علمی رسیده است.

مدیر دفتر همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه از تعداد اعضای هیات علمی درگیر در فعالیت های ارتباط با صنعت هم به عنوان معیار دیگری برای ارزیابی عملکرد مدیریت همکاری های علمی و صنعتی دانشگاه نام برد و گفت: در سال ۹۴ از حدود ۴۱۲ نفر عضو هیات علمی ۱۰۱ نفر دارای قرارداد صنعتی فعال دارای وصولی بوده اند که در سال ۹۵ به تعداد ۱۲۰ نفر عضو هیات علمی رسیده است و رشدی بالغ بر ۱۵ درصد را تجربه کرده است.

وی افزود: بر اساس برنامه راهبردی پیش بینی شده که در سال ۹۹ تعداد ۱۹۶ نفر عضو هیات علمی قرارداد صنعتی دارای وصولی در این حوزه داشته باشند که دستیابی به این رقم با توجه به ماهیت فعالیت علمی و تخصصی در مرزهای دانش قریب به یکصد نفر از اعضای هیات علمی این دانشگاه، کار بسیار سختی است.

مدیر دفتر همکاری های علمی وصنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: از دیگر شاخص هایی که نشان از ثبات در فعالیت ارتباط با صنعت دانشگاه دارد تعداد قراردادهای منعقده در این حوزه و همچنین تعداد کارفرمایان طرف قرارداد با دانشگاه است که مطابق این شاخص ها تعداد قراردادهای صنعتی منعقد شده از ۹۴ مورد در سال ۹۴ به ۱۰۲ مورد در سال ۹۵رسیده وتعداد سازمان های طرف قرارداد صنعتی با دانشگاه از عدد ۵۶ سازمان در سال ۹۴ به عدد ۶۷ سازمان در سال ۹۵ افزایش یافته است.

وی افزود: در واقع این آمار نشان می دهد که فعالیت های صنعتی خوشبختانه دارای ثبات قابل توجهی بوده و با توجه به گستردگی سازمان های طرف قرارداد، در آینده با تغییر رویکرد ها یا تغییر مدیریت ها نوسان شدیدی را در حوزه ارتباط با صنعت شاهد نخواهیم بود.

مدیر دفتر همکاری های علمی وصنعتی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: بعد از طراحی زیر ساخت های این مجوعه و اجرای برنامه هایی همچون: «راه اندازی دفتر تعاملات با صنایع مختلف»، «انجام بازدیدهای عارضه یابی از صنایع برای اساتید دانشگاه» و ...در سال ۹۵ ، در نظر داریم برای سال آتی کلینیک های تخصصی صنایع مختلف را در دانشگاه راه اندازی کنیم.

وی پیش بینی کرد: در سال آتی با گلوگاه کمبود نیروی انسانی روبه رو خواهیم شد و از مجموعه های پشتیبانی کننده به ویژه معاونت اداری و پشتیبانی در سطح دانشگاه درخواست همکاری تعامل و همکاری بیشتر کرد.