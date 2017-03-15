مشکلی برای تأمین بازار شب عید نداریم/ذخیره ۱۸۰ تن مرغ منجمد

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص تامین اقلام مورد نیاز مردم در بخش کشاورزی اظهار داشت: سال زراعی ۹۴ - ۹۵ سال خوبی در بحث تولید و فروش محصولات کشاورزی بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از تأمین و ذخیره ۲۹۵ تن سیب زرد و قرمز در سردخانه‌های استان خبر داد و بیان کرد: از این میزان ۳۰ درصد سیب قرمز و هفتاد درصد سیب زرد است.

شهبازی بااشاره به شروع توزیع میوه در بازار استان از روز گذشته گفت: سیب کیلویی ۳۷۰۰ تومان و پانزده درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌شود و قیمت نیز افزایش نخواهد یافت.

وی از تأمین و ذخیره ۸۰۰ تن پرتقال والنسیا در استان خبر داد و افزود: ۱۲۱ تن پرتقال از جنوب کشور وارد کردیم و با قیمت ۴۰۰۰ تومان به فروش میرسد و قیمت کفی که وزارت جهاد لحاظ کرده ۳۹۰۰ تومان است و عرضه نیز تا بیست فروردین ادامه دارد.

شهبازی با بیان اینکه ۱۳۳ نقطه در استان برای توزیع میوه لحاظ شده، افزود: از این تعداد ۵۶ مکان در شهر کرمانشاه و ۷۷ مرکز در سایر شهرستانها در نظر گرفته شده است.

شهبازی با بیان اینکه ۸۰۰ تن برنج سفید وارداتی در استان با قیمت کیلویی ۲۷۰۰ تومان توزیع شده، افزود: ۱۷۷۵ تن برنج در یک ماه توزیع کردیم، ۷۵۰ تن برنج هندی با قیمت کیلویی ۳۸۰۰ تومان لحاظ شده و ۱۲۰۰ تن برنج دیگر توزیع می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: قیمت شکر برای مصرف کننده ۲۸۳۰ تومان است و برای سهمیه فعلی متقاضی نداریم، ۲۸۰ تن شکرا نیز برای مصرف زنبورداران لحاظ کردیم.

شهبازی در ادامه با بیان اینکه ۱۲۵۸ تن مرغ منجمد تا بیست و سوم اسفند امسال در استان توزیع شده، افزود: هیچ مشکلی از لحاظ توزیع گوشت مرغ منجمد در استان و در کشور نداریم و هم اکنون ۱۸۰ تن مرغ منجمد در انبارهای استان ذخیره شده و قیمت مصرف کننده در شهرستان کرمانشاه کیلویی ۵۷۷۵ و در سایر شهرستانها ۵۸۰۰ است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: یک میلیون و ۷۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی داریم که نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد بیشتر شده است.

شهبازی قیمت توزیع گوشت قرمز برای مصرف کننده در شهرستان کرمانشاه را ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان و در سایر شهرستانها ۲۲۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: هم اکنون ۶۰ تن گوشت قرمز انبارهای استان ذخیره شده است.

وی بااشاره به اینکه ۶۰ مکان برای توزیع گوشت قرمز در استان کرمانشاه لحاظ شده است، افزود: ماهیانه هشتاد تا صد تن گوشت قرمز توزیع داریم.