ظرفیت اسکان ۱۳۰ هزار مسافر نوروزی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رمضانی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با موضوع برنامه های ستاد اجرایی خدمات سفر استان در تعطیلات نوروزی اظهار داشت: در حال حاضر در بخش هتل های استان ۶۴۲ تخت، ۲۴۷ اتاق و ۱۳ سوئیت در استان وجود دارد.

وی همچنین از آمادگی ۲۳ سوئیت با ۲۶۲ اتاق و ۶۵۷ تخت در مهمانپذیرهای استان برای اسکان گردشگران نوروزی خبر داد و گفت: در بخش آموزش و پرورش و مدارس استان نیز ظرفیت اسکان ۱۳ هزار و ۱۷۲ نفر به صورت روزانه وجود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۲۰ واحد بومگردی در استان، عنوان داشت: واحدهای بومگردی و خانه های مسافر استان با ظرفیت اسکان ۷۵۲ نفر به صورت روزانه آماده خدمت رسنی به مسافران نوروزی خواهند بود.

همکاری ۱۶۹ ناظر با ستاد سفر استان

رمضانی ادامه داد: همچنین برای اسکان گردشگران کمپ های موقتی در پارک ها، جاذبه های تاریخی و طبیعی استان پیش بینی شده که این امکان نیز ظرفیت اسکان روزانه ۹۷ هزار و ۵۰۰ نفر را خواهند داشت.

وی از آمادگی ۴۹ پایگاه انتظامی استان در تعطیلات نوروزی خبر داد و افزود: همچنین در این ایام ۳۰ پایگاه امداد هلال احمر، ۶۰ پایگاه امداد اورژانس، ۱۶ پایگاه امداد خودرو، ۲۴ دفتر بیمه و ۲۱ راهدارخانه در سطح استان فعال و آماده خدمت رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی خواهند بود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با اشاره به پیش بینی ۷۴ پایگاه، کیوسک و چادر اطلاع رسانی برای راهنمایی گردشگران نوروزی، عنوان داشت: همچنین برای آشنایی هر چه بیشتر گردشگران نوروزی بالغ بر ۲۱۹ هزار و ۵۰۰ بروشور و کتابچه راهنما و اقلام تبلیغاتی در استان چاپ شده است.

رمضانی با بیان اینکه در این ایام بالغ بر ۱۶۹ ناظر با ستاد سفر استان همکاری خواهند داشت، بیان داشت: از این تعداد ۱۹ نفر ناظران تاسیسات و موسسات گردشگری، ۶۶ ناظر سازمان صنعت و معدن و تجارت، ۲۹ ناظر تعزیرات و ۱۹ بازرس نیز از دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خواهند بود.

راه اندازی ۳۲ بازارچه فروش صنایع دستی

وی همچنین به راه اندازی ۳۲ بازارچه فروش صنایع دستی در استان طی این ایام اشاره کرد و گفت: این بازارپچه ها با ۱۳۵ غرفه صنایع دستی و سوغات استان را عرضه و به فروش خواهند رساند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی با بیان اینکه بخش مهمی از فرهنگ مردم استان فرهنگ عشایر است، بیان کرد: در همین راستا طی تعطیلات نوروزی امسال ۱۱ سیاه چادر عشایری به معرفی آداب و رسوم و عرضه صنایع دستی عشایر استان خواهند پرداخت.

رمضانی با بیان اینکه در این ایام موزه های استان با تعداد بیشتری در خدمت گردشگران خواهد بود، عنوان داشت: امسال موزه دیرینه شناسی در باغ جهانی اکبریه، موزه عروسک و فرهنگ، موزه مردم شناسی در طبس، موزه فرش و دو موزه در ارتباط با معرفی جاذبه های استان و نحوه مرمت بناهای تاریخی به موزه های استان اضافه شده که آماده استقبال از گردشگران نوروزی است.

اجرای طرح همیار گردشگر

وی همچنین به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در جاذبه های گردشگری استان طی تعطیلات نوروزی اشاره کرد و گفت: در این راستا از یکم تا پنجم فروردین ماه برنامه نوروز گاه همراه با معرفی صنایع دستی، آداب و رسوم، سوغات و غذاهای محلی هر شهر در سطح تمامی شهرهای استان برگزار می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در این ایام اجرای موسیقی مقامی و اصیل استان را در تمامی شهرستان ها خواهیم داشت.

رمضانی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار طرح همیار گردشگر در خراسان جنوبی اجرا می شود، بیان کرد: سازمام میراث فرهنگی با انعقاد تفاهم نامه با آموزش و پرروش از نسل جوان و نوجوان علاقمند به موضوعات گردشگری در قالب این طرح دعوت کرده است تا نسبت به راهنمایی گردشگران در فضاهای فرهنگی و تاریخی استان اقدام کنند.

صادرات ۲ میلیون دلار صنایع دستی

وی با اشاره به رونمایی از اپلیکشن گردشگری استان در تعطیلات نوروزی امسال، بیان داشت: در این نرم افزار تمامی جاذبه های طبیعی، فرهنگی و تاریخی استان معرفی و علاوه بر آن تمامی خدمات مورد نیاز گردشگران موجود خواهد بود.

وی از صادرات دو میلیون دلار صنایع دستی استان طی سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر یک میلیارد و ۷۵۰ میلون تومان میزان فروش صنایع دستی در بازارچه های استان بوده است.