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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۸

جانشین فرمانده سپاه کربلای مازندران:

راهیان نور نمایش آمادگی دفاعی ملت است

راهیان نور نمایش آمادگی دفاعی ملت است

ساری - جانشین فرمانده سپاه کربلا مازندران، حضور مردم در مناطق راهیان نور را آمادگی دفاعی ملت برابر نیروهای دشمن برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین محمدرضایی بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، حضور مردم در مناطق راهیان نور را آمادگی در دفاع خواند و بیان کرد:این گونه حضور ها در واقع نمایش آمادگی دفاعی ملت در مقابل تمام امکانات، تجهیزات و نیروهای دشمن است.

وی استقبال مردمی راهیان نور در ایام نزدیک به تحویل سال نو بسیار خوب است و از افزایش چشمگیری نسبت به سنوات گذشته دارد و اعتقاد راسخ داریم که در لوای فعالیت های فرهنگی ، فرهنگ ایثار و روحیه دفاع مقدس، بهتر تبیین می شود.

جانشین فرمانده سپاه کربلا افزود: بر همین اساس  برنامه های مختلف فرهنگی همچون رادیو اردوگاه، سینما اردوگاه، اقامه نماز های جماعت، قرائت ادعیه زیارت عاشورا و عهد برای تمامی کاروانهای مستقر در خرمشهر و اندیمشک اجرا می گردد.

این مقام مسئول در سپاه مازندران، وجود روایتگران برجسته استان در کاروانها و یادمانهای دفاع مقدس را از جمله برنامه مهم فرهنگی دیگر برشمرد و ادامه داد: استقبال و حضور حداکثری جوانان و نوجوانان در مناطق عملیاتی دفاع مقدس آینده نظام و انقلاب اسلامی را در برابر تهدیدات تضمین کرده و نقشه دشمنان را برهم زده و خنثی خواهد کرد.

وی حضور مردم در مناطق راهیان نور را آمادگی در دفاع  خواند و بیان کرد:این گونه حضور ها در واقع نمایش آمادگی دفاعی ملت در مقابل تمام امکانات، تجهیزات و نیروهای دشمن است.

سرهنگ محمدرضایی تبیین رشادتهای رزمندگان و از خودگذشتگی شهدا در شهرهای سایر استانها را مهم ارزیابی کرد و تصریح کرد: بیان رشادتهای رزمندگان دفاع مقدس در هر نقطه ای خوب است اما بازدید از مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس همراه با روایتگری درست و واقعی اثر بیشتری در بین مردم اعم از جوانان، نوجوانان و همه دارد.

جانشین فرمانده سپاه کربلا عنوان داشت:  علی رغم غربت و مهجوریت به وجود آمده در هفت تپه، که طی سالیان پس از جنگ تحمیلی به آن توجهی نمی شد،با اقدامات انجام شده یکی دو سال اخیر، شاهد حضور گسترده و چشمگیر مردم هستیم.

این مقام مسئول با اشاره به ایجاد مکانهایی در منطقه هفت تپه به عنوان یادمان شهدا و سرداران مازندرانی گفت: فضا سازیهای این محیط ، نشانگر فعالیت شایسته فرهنگی متولیان امر برای ماندگاری فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در خط پشتیبانی دوران جنگ است.

کد مطلب 3933576

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