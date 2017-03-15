به گزارش خبرگزاری مهر، ایرانسل با راه‌اندازی یک سرویس جدید و رایگان، برای نخستین بار در ایران، به مشترکان ناشنوا و کم‌شنوای خود این امکان را داد تا به تماس‌گیرنده اعلام کنند از طریق پیامک با آنها در ارتباط باشد.

در صورتی که ایرانسلی‌های ناشنوا یا کم‌شنوا این سرویس را فعال کنند، یک پیام صوتی مبنی بر اینکه پذیرنده تماس ناشنوا و کم‌شنوا است برای تماس گیرنده پخش می‌شود و او می‌تواند از طریق ارسال پیامک ارتباط را ادامه دهد.

همچنین علاوه بر پیام صوتی، می‌توان پیغام فوق را به صورت متنی نیز برای فرد تماس گیرنده ارسال کرد. در این حالت، یک پیغام فلش با مضمون زیر به فرد تماس‌گیرنده ارسال می‌شود: «سلام، شما با یک فرد ناشنوا یا کم‌شنوا تماس گرفته‌اید. در صورت تمایل، لطفا برای برقراری ارتباط، از طریق پیامک اقدام فرمایید.»

سرویس صوتی آوای ناشنوا با ارسال ۴۴ به ۷۵۷۵ و سرویس پیام متنی ویژه ناشنوایان با ارسال عبارت deaf به ۸۵۸۵ به صورت رایگان قابل فعال‌سازی است.

ایرانسل با هدف نوآوری در ارائه خدمات، با عرضه این سرویس به مشترکان ناشنوا و کم‌شنوا، در تلاش است تا امکان برقراری ارتباط موثر را برای این دسته از مشترکان خود فراهم کند.