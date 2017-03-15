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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی:

تورهای استان گردی در ایام نوروز برگزار می شود

تورهای استان گردی در ایام نوروز برگزار می شود

بیرجند- معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی از برگزاری تورهای یک روزه استان گردی طی ایام نوروز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عربی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال تورهای رایگان گردشگری برای علاقمندان در شهرهای بشرویه، فردوس و بیرجند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در ایام طبق معمول هر ساله تورهای گردشگری با تخفیف برگزار خواهد شد، بیان کرد: علاوه بر این برخی تورها از سایر استان ها وارد استان شده و از جاذبه های استان بازدید خواهند کرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در این ایام پکیچ تورهای استان گردی به صورت یک روزه و رفت و برگشت پیش بینی شده است.

به گفته وی در تعطیلات نوروزی امسال تعداد ۷۰ نفر راهنما در مکان ها و جاذبه های شاخص استان حضور خواهند داشت.

وی همچنین از بازدید یک هزار و ۲۰۰ گردشگر خارجی از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان در سال جاری خبر داد و گفت: این گردشگران از کشورهای المان، فرانسه و اروپای شرقی بوده اند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان های نهبندان، بشرویه، طبس، فردوس و بیرجند از جمله مهمترین مقصدهای گردشگری این افراد بوده است.

عربی با اشاره به اینکه اغلب این گردشگران در قالب تورهای کویر نوری وارد استان شده اند، عنوان داشت: ثبت بیابان لوت در فهرست آثار جهانی نقش بسزایی در جذب گردشگران خارجی داشته است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای هر تور سیاحتی و گردشگری باید از طریق امکان و دفاتر مسافراتی و گردشگری انجام گیرد، بیان داشت: تورهایی که خارج از این منوال باشند تورهای غیرمجاز محسوب شده و میراث فرهنگی مسئولیت آن ها را نخواهد پذیرفت.

کد مطلب 3933617

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