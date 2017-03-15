تورهای استان گردی در ایام نوروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عربی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در تعطیلات نوروزی امسال تورهای رایگان گردشگری برای علاقمندان در شهرهای بشرویه، فردوس و بیرجند در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه همچنین در ایام طبق معمول هر ساله تورهای گردشگری با تخفیف برگزار خواهد شد، بیان کرد: علاوه بر این برخی تورها از سایر استان ها وارد استان شده و از جاذبه های استان بازدید خواهند کرد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در این ایام پکیچ تورهای استان گردی به صورت یک روزه و رفت و برگشت پیش بینی شده است.

به گفته وی در تعطیلات نوروزی امسال تعداد ۷۰ نفر راهنما در مکان ها و جاذبه های شاخص استان حضور خواهند داشت.

وی همچنین از بازدید یک هزار و ۲۰۰ گردشگر خارجی از جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان در سال جاری خبر داد و گفت: این گردشگران از کشورهای المان، فرانسه و اروپای شرقی بوده اند.

معاون گردشگری میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: شهرستان های نهبندان، بشرویه، طبس، فردوس و بیرجند از جمله مهمترین مقصدهای گردشگری این افراد بوده است.

عربی با اشاره به اینکه اغلب این گردشگران در قالب تورهای کویر نوری وارد استان شده اند، عنوان داشت: ثبت بیابان لوت در فهرست آثار جهانی نقش بسزایی در جذب گردشگران خارجی داشته است.

وی با تأکید بر اینکه اجرای هر تور سیاحتی و گردشگری باید از طریق امکان و دفاتر مسافراتی و گردشگری انجام گیرد، بیان داشت: تورهایی که خارج از این منوال باشند تورهای غیرمجاز محسوب شده و میراث فرهنگی مسئولیت آن ها را نخواهد پذیرفت.