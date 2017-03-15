آغاز طرح نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ناصری امروز در جمع خبرنگاران گفت: سال نو که با فرا رسیدن نوروز، تجدید حیات و شکوفایی طبیعت آغاز می شود موجب شور و اشتیاق در مردم، به منظور مسافرت به قصد صله ارحام ، زیارت و سیاحت به اقصی نقاط کشور می شود.

وی افزود: با توجه به اینکه مسافرت ها اغلب با خودروهای شخصی انجام می گردد ، ترافیک پرحجم و متفاوتی را در حوزه درون و برون شهری موجب می شود.



سرهنگ ناصری تصریح کرد: شعار پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در ایام نوروز پرهیزازخطر،آسایش درسفر است، پس این نکته را یاد آور می شوم که نوروز ایام شادی است، دقت کنیم که این جشن و شادی تلخ نشود.

وی در ادامه به جلب مشارکت های مردمی برای همکاری با پلیس برای توسعه کنترل رفتار رانندگان بصورت نا محسوس اشاره و عنوان کرد: ۱۷تیم گشتی درایام نوروزبصورت محسوس ونامحسوس درمرکزاستان فعال می باشند وبرخوردباتخلفات حادثه ساز رادردستورکارقرارخواهند داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام به طرح نوروزی پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام اشاره کرد و افزود : در طرح نوروزی پلیس همه دستگاهها و سازمانها مانند آموزش و پرورش، هلال احمر ، شهرداری ،اداره راه و شهر سازی،راهداری و حمل ونقل جاده ای ، اورژانس، هلال احمر، امداد خودرو و شرکت های بیمه حضور دارند.

وی هدف ازاجرای این رزمایش وتمرینات مشترک راارتباط وهمکاری هرچه بیشترپلیس باسایردستگاه امدادی وخدمات رساران جهت ارائه خدمات بهتردرایام نوروزبه مسافرین عنوان کرد.

ناصری به رفتارهای غیرایمن معدود رانندگان هنجارشکن اشاره کرد و افزود: توقیف ۷۲ ساعته در انتظار رانندگان پرخطر در ایام نوروز است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان ایلام در پایان گفت: حادثه یعنی از دست دادن تمام زندگی که امیدواریم بارعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان شاهد کاهش تصادفات وسوانح رانندگی در سطح کشور و استان باشیم.