تلاش برای کاهش تلفات جاده ای/ آغاز طرح ملی امداد و نجات

به گزارش خبرگزاری مهر، با شروع طرح ملی امداد و نجات و طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، صبح امروز رئیس جمعیت هلال احمر با سفر به استان بوشهر از پایگاه ها و پست های ایمنی و سلامت مسافران نوروزی بازدید کرد.

بنابراین گزارش، استان بوشهر با ۳۱ پایگاه ثابت و موقت و ۳۳ پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی در ورودی های شهرستان های استان، طرح امداد و نجات نوروزی خود را آغاز کرده است.

همکاری شایسته هلال احمر با دستگاه ها و نهادهای استانی

دکتر سید امیر محسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر در اولین برنامه سفر خود با حضور در استانداری بوشهر با دکتر سالاری استاندار بوشهر دیدار و در خصوص افزایش پایگاه ها و ارائه خدمت مطلوب تر به هموطنان، گفتگو و تبادل نظر کرد.

در این دیدار، استاندار بوشهر قول مساعد داد تا در خصوص تخصیص فضای لازم جهت احداث پایگاه امداد هوایی در استان و در مسیری پرتردد که قابلیت استفاده چند منظوره به عنوان پایگاه امدادی را دارا باشد اقدامات لازم را انجام دهد.

سالاری با قدردانی از خدمات هلال احمر استان بوشهر در خدمت رسانی به مردم بخصوص در سیل اخیر استان، خاطرنشان کرد: همکاری جمعیت هلال احمر با دستگاه های ذیربط استانی بسیار مطلوب و شایسته تقدیر است.

تلاش هلال احمر برای کاهش تلفات جاده ای

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه این سفر با حضور در پست شهید مهدوی، واقع در دهکده گردشگری بوشهر، با جوانان فعال در این پایگاه دیدار و در کمپین نه به تصادفات جاده ای ثبت نام کرد.

این کمپین سال گذشته با همت سازمان جوانان هلال احمر و در راستای کاهش تلفات حوادث جاده ای راه اندازی شد که بسیاری از مسئولان و شخصیت های برجسته کشور عضو این کمپین بودند. در سال جاری نیز این کمپین با برنامه های ویژه تری از جمله ساخت صفحه شخصی در اینستاگرام نسبت به ترویج فرهنگ رانندگی صحیح در جاده ها فعالیت می کند.

رئیس جمعیت هلال احمر در حاشیه این بازدید در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به بسیج حداکثری امکانات و نیروی انسانی هلال احمر برای خدمت رسانی به مردم افزود: همه تلاش ما و سایر دستگاهها برای این است که در نوروز امسال شاهد حوادثی که منجر به مرگ هموطنانمان می شود، نباشیم.

لازم به ذکر است ۵۳۳ پایگاه ثابت، ۷۷۸ پست موقت و سیار و ۲۴ پست هوایی در ایام نوروز در خدمت هموطنان هستند همچنین ۲۰ هزار داوطلب در یک هزار پست ثابت و سیار در طول ایام نوروز به مسافران در قالب طرح ایمنی و سلامت مسافران نوروزی، خدمات رسانی می کنند.

ضرورت تقویت پایگاه های جاده ای

رئیس جمعیت هلال احمر در ادامه سفر خود با حضور در پایگاه امداد جاده ای گرگور شهرستان تنگستان با نجاتگران این پایگاه دیدار و گفت و گو کرد.

در این بازدید بخشدار دلوار با قدردانی از خدمات هلال احمر بر ضرورت تقویت پایگاه های جاده ای تاکید کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همزمان با آغاز اجرای طرح‌ ملی امداد و نجات نوروزی هلال‌احمر و به منظور بازدید از پایگاه‌ها و پست‌های نوروزی، نظارت بر میزان آمادگی پایگاه‌های امداد و نجات نوروزی در سراسر کشور و ایجاد انگیزه در میان امدادگران برای ارائه خدمت بهتر به هموطنان وارد استان بوشهر شد و در ادامه به استانهای فارس و هرمزگان سفر خواهد کرد.

ضیائی در سفر به استان بوشهر، از پایگاه ها و پست های ایمنی و سلامت مسافران نوروزی واقع در شهرستان خورموج، دیر و دشتی بازدید و با امدادگران و نجاتگران و جوانان حاضر در طرح ملی نوروزی هلال احمر گفت و گو کرد.

وی در این بازدیدها با تاکید بر اینکه جمعیت هلال احمری جمعیتی داوطلب محور و مردمی است، خاطر نشان کرد: هدف جمعیت هلال احمر در سال آینده حرکت به سمت نرم افزاری و مغز افزاری شدن است تا بتوانیم جامعه ای ایمن و تاب آور را رقم بزنیم.

ضیائی با قدردانی از حضور پرشور و داوطلبانه جوانان و داوطلبان و امدادگران در دفتر یادبود پست ایمنی و سلامت مسافران نوروزی شهرستان دیر نوشت: "توفیق یافتم در چند روز مانده به آغاز سال نو در پایگاه جوانان این شهرستان حضور یابم؛با شور و اشتیاقی که در جوانان این جمعیت یافتم و همچنین علاقه ای که در مسئولان محلی و جمعیت استان وجود دارد امیدوارم تعطیلاتی با کمترین حادثه و تلفات را داشته باشیم."

قدردانی از نیروهای راهور و انتظامی حاضر در طرح نوروزی

رئیس جمعیت هلال احمر در حاشیه ها بازدیدهای خود از پست های نوروزی هلال احمر در دیدار با نیروهای راهور و انتظامی حاضر در طرح نوروزی با قدردانی از تلاش های بی وقفه این نیروها برای ایجاد سفری امن و با آرامش، خاطر نشان کرد: همه نیروها و نهادهای مسئول با تمامی امکانات مشغول به فعالیت اند و جا دارد از نیروهای خدوم راهور و انتظامی حاضر در جاده های کشور قدردانی کرد.

رضایت از خدمت رسانی سیل اخیر بوشهر

ّّبنابراین گزارش در این بازدیدها فرمانداران دشتی و دیر با قدردانی از جمعیت هلال احمر استان خصوصا در مدیریت سیل اخیر استان، حضور به موقع و موثر و خدمت رسانی مطلوب به مردم آسیب دیده قدردانی و تشکر و بر رضایت مردم از فعالیت های جنعیت هلال احمر تاکید کردند.

بعد از پایان این بازدیدها رئیس جمعیت هلال احمر، استان بوشهر را به مقصد فارس ترک کرد. در این سفر مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات، دکتر سید حمید جمال الدینی معاون آموزش، پژوهش و فناوری، سعید بابایی معاون سازمان جوانان، رئیس جمعیت هلال احمر را همراهی می کنند.