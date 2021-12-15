به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر محمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از پایگاه امدادی استان بوشهر اظهار داشت: امروز بازدیدهایی را از پایگاه‌های بین شهری در شهرستان‌های دشتی و دیر در استان وشهر داشتیم و نشست‌هایی با این افراد برگزار کردیم.

معاون سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر کشور ضمن دیدار و نشست با افراد حاضر در پایگاه جاشک دیر و زرگری خورموج عنوان کرد: با توجه به رسالت این جمعیت، نیروی‌های عملیاتی پایگاه‌ها باید همواره در زمان بروز حوادث و سوانح آماده کمک‌رسانی به مردم باشند.

محمدی خطاب به امدادگران و نجاتگران بیان کرد: آمادگی و افزایش کیفیت خدمت رسانی نیازمند آموزش، برگزاری دوره‌های بازآموزی و تجهیز امکانات امدادی است که در تلاشیم کمبودهای پایگاه‌ها را رفع کنیم.

وی در پایان ضمن عرض خدا قوت به تلاشگران عرصه خدمت رسانی امدادی، از آنها به منظور حضور شبانه روزی و کمک رسانی به مردم تقدیر و تشکر کرد.

در این دیدارها معاون و کارشناس حوزه امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان بوشهر آنان را همراهی کردند.