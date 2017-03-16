گرانی مهمان مردم شد/ بازار بیرجند بی رونق است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: عید که می‌شود بازارها مملو از رفت و آمدهایی است که در پی آن نوروزی خوش و نو رقم بخورد. بی شک همه برای تأمین کالاها و البسه می‌آیند تا با آن جشن‌های خانوادگی را به شادی بنشینند.

اما این روزها بازار بیرجند قیمت‌هایی را بر خود حاکم کرده است که اشتیاق عده‌ای را نسبت به خرید کاهش داده و برخی نیز حتی، قدم در غرفه‌های فروش نمی‌گذارند.

این روزها نه تنها قیمت البسه در بازار پیشتازی می‌کند بلکه کالاهای اساسی مردم اعم از میوه، برنج، روغن و حتی دارو نیز افزایش چشمگیری داشته است.

کافی است نیم ساعتی در بازار و غرفه‌های فروش بیرجند قدم بگذاری ... از کلی فروش‌ها و وانت بارهای کنار خیابان که بگذری، هجمه‌ای از مردم رو به رویت به رفت و آمد مشغول هستند. اما همه برای خرید نیامده اند. عده‌ای برای تماشا... عده‌ای برای همراهی اهل خانواده و عده‌ای هم برای رصد قیمت‌ها آمده‌اند.

بازار زیر پای صدها نفر است و ازدیاد جمعیت بیداد می‌کند. اما چهره‌ها راضی به چشم نمی‌خورند. گویی از چیزی آزرده خاطر هستند.

مانکن‌های زیادی ردیف به ردیف چیده شده و زرق و برق آنها توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند.

رکورد قیمت در پوشاک

نگاهم به طرف مانکنی ملبس به مانتوی صورتی رنگ معطوف می‌شود. از قیمتش سؤال می‌کنم. خانم جوان در حالی که از قیمتش گلایه مند است، می‌گوید: با نرخ ۱۹۰ هزار تومانی این لباس‌ها، تنها باید تماشاگر باشیم.

زینب محترمی با بیان اینکه پوشاک و دیگر البسه نیز قیمت‌های بالایی دارند، افزود: باید برای مناسب سازی قیمت‌ها چاره اندیشی شود.

وی ادامه می‌دهد: هر سال بر قیمت‌ها افزوده می‌شود و این در حالی است که مردم این استان هر روز به دلیل از بین رفتن برخی منابع درآمد، فقیرتر می‌شوند.

محترمی با بیان اینکه قیمت میوه، برنج و گوشت نیز بسیار افزایش یافته است، می گوید: باید برای این دسته از کالاهایی که نیاز روزانه است، برنامه ریزی جدی صورت گیرد.

قیمت‌ها در ایام مهم سال افزایش پیدا نکند

یکی دیگر از شهروندان در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: هر ساله روزهای پایانی سال، قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابد.

رقیه علی آبادی بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو پرتقال به قیمت پنج هزار تومان و سیب نیز با قیمت چهار هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه مردم توان خرید میوه، گوشت و برنج را ندارند، افزود: هر کیسه برنج مرغوب از ۵۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

علی آبادی با بیان اینکه با وجود این قیمت، از مهمانی رفتن و مهمان پذیرفتن در ایام عید منصرف می‌شویم، گفت: نباید در ایام مهم سال مانند ماه رمضان و اعیاد و مناسبت‌ها افزایش قیمت‌ها را داشته باشیم.

وی ادامه داد: برخی وانت بارها، میوه‌هایی را با قیمت ارزان به فروش می‌رسانند اما از طعم خوبی برخوردار نیست و خرید آن نیز بی فایده است.

افزایش چشمگیر قیمت گوشت

یکی دیگر از شهروندان بیرجندی به خبرنگار مهر گفت: طی چند هفته گذشته قیمت برخی کالاها بسیار زیاد شده است.

حسین اکبری با بیان اینکه قیمت هر کیلو گوشت گوسفند به ۳۲ هزار تومان رسیده است، گفت: هر کیلو گوشت نیز اندازه دو وعده غذایی یک خانواده است.

وی با بیان اینکه باید در ایام عید به شرایط مردم خراسان جنوبی توجه شود، ادامه داد: بسیاری از شهروندان قادر به خرید این کالاها نیستند.

اکبری ادامه داد: کالاهای تنظیم بازار باید به موقع و به اندازه تزریق شود چراکه برخی از این کالاها مانند برنج زمانی وارد بازار می‌شود که بسیاری از شهروندان آن‌ها را تهیه کرده‌اند.

وی افزود: همچنین نباید بر قیمت میوه و گوشت که از نیازهای بدن است افزوده شود چرا که بسیاری از مردم از مصرف آن پرهیز می‌کنند.

سرمازدگی اخیر باعث افزایش قیمت‌ها شده است

مدیرجهاد کشاورزی بیرجند در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: یخبندان‌های اخیر و سرمازدگی محصولات باعث افزایش قیمت میوه در بازار شده است.

محمد علی محمدی با بیان اینکه در ایام عید وضعیت بازار به تعادل خواهد رسید، افزود: باید همه ما برای رسیدن به تعادل بازار تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه ایجاد تعادل در بازار از وظایف اصلی کمیته تنظیم بازار است، گفت: برگزاری نمایشگاه‌ها نقش موثری در تعادل تنظیم بازار دارد.

محمدی ادامه داد: در برخی از ایام سال مانند محرم و رمضان میزان نیازمندی مردم به برخی کالاها افزایش می‌یابد که این نیازها را در سال جاری به خوبی تأمین کردیم.

وی تنها راه تعادل بازار را تزریق کالاهای اساسی دانست و گفت: میوه به اندازه نیاز مردم موجود بوده و در زمان معین نیز به بازار تزریق خواهد شد.

توزیع ۱۵۰ تن برنج

مدیرجهاد کشاورزی بیرجند اظهار کرد: برای ایام عید، ۱۵۰ تن شکر، ۱۵۰ تن برنج و ۴۰ تن گوشت قرمز در این شهرستان توزیع می‌شود.

محمدی بابیان اینکه محدودیتی در تأمین گوشت قرمز نداریم، بیان کرد: درخواست ما برای ایام عید تاکنون ۴۰ تن گوشت قرمز بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی بیرجند با اشاره به قیمت گوشت در بازار بیان کرد: توزیع مرغ منجمد از نیمه اسفند ماه آغاز شده و با قیمت پنج هزار و ۹۰۰ تومان به دست مصرف کننده می‌رسد.

وی قیمت تمام شده گوشت قرمز را ۲۳ هزار تومان و همچنین قیمت تمام شده مرغ گرم را هفت هزار و ۸۳۰ تومان عنوان کرد.

نظارت ۴ تیم بازرسی اتاق اصناف بر بازار

رئیس اتاق اصناف خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: چهار تیم بازرسی از اتاق اصناف با همکاری تیم‌های نظارتی تعزیرات و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بازار را رصد می‌کنند.

مرتضی یزدان شناس با اشاره به افزایش قیمت پوشاک و البسه در بازار بیان کرد: با توجه به تورم و افزایش مواد اولیه، افزایش قیمت امری طبیعی است.

وی با بیان اینکه قیمت پوشاک موجود در بازار رشد چندانی نداشته است، گفت: در صورت مشاهده گران فروشی با کسبه برخورد می‌شود.

انتظار می رود مسئولان و دستگاه های ذی‌ربط، پیش از بروز تنش های قیمتی نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای کنترل بازار اقدامات مقتضی را لحاظ کنند تا در چنین ایامی شاهد اختلاف قیمت مشهود در عرصه های این‌چنینی نباشیم.