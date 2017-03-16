منشاء تولید ۲۵ درصد گرد و غبار کشور تالاب جازموریان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جنگل ها، خداکرم جلالی در نشست با استاندار و تنی چند از نمایندگان مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی در محل این سازمان، گفت: کرمان به دلیل خشک شدن تالاب جازموریان کانون گرد و غبار کشور شده است.

وی افزود: ۲۵ درصد گرد و غبار کشور از تالاب جازموریان که در استان کرمان است تولید می‌شود.

وی گفت: سازمان جنگل‌ها برنامه اجمالی برای مقابله با ریزگردها تهیه کرده و به سازمان مدیریت بحران داده است و خوشبختانه دولت در برنامه ششم توسعه توجه خوبی به مسئله بیابان زایی داشته است و در سال ۹۶ بودجه قابل توجهی برای خرید مالچ پاشی اختصاص داده است.

جلالی گفت: سازمان جنگل ها تجربیات و دانش خوبی در آسیا برای مقابله با پدیده بیابان زایی دارد و در صورت تامین اعتبار می تواند بسیاری از مشکلات بیابان زایی را درمان کند.

رییس سازمان جنگل ها به وجود ۳۲ میلیون اراضی بیابانی در کشور اشاره کرد و گفت: ۲۰ میلیون هکتار از وسعت بیابان های کشور تحت تاثیر فرسایش بادی قرار دارد و ۷.۵ میلیون هکتار از آن جزء کانون های بحرانی است و از این میان ۳ میلیون هکتار جزء کانون های درجه یک بحرانی محسوب می شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان نیز در این نشست گفت: ۵۵ درصد گرد و غبار استان کرمان از منطقه شرق این استان نظیر بم، ریگان، نرماشیر و فهرج تولید می شود و برای زندگی مردم مشکلات جدی را ایجاد کرده است.

مهدی رجبی زاده افزود: ۲۰ درصد بیابان های کشور در کرمان واقع شده و ۴ میلیون هکتار از کویر لوت در جوار کرمان است و از لحاظ مناطق تحت فرسایش بادی کرمان در ایران به لحاظ وسعت اول است.

وی خاطر نشان کرد: برای مقابله با پدیده بیابان زایی در کرمان یک نسخه مثل مالچ پاشی تنها جواب نمی دهد بلکه مجموعه‌ای از فعالیت ها مثل مالچ پاشی، نهالکاری، آبخیزداری و ایجاد تله های رسوب گیر در کنار هم پاسخ می دهد.

رجبی زاده گفت: مردم مناطق بحرانی کرمان از مالچ تجربیات خوبی دارند و بیشترین درخواست شان برای جلوگیری از هجوم توفان شن، مالچ پاشی است.

وی گفت: آخرین مالچی که در استان کرمان پاشیده شده به سال ۸۵ بر می گردد که الان بسیاری از امکانات آن نظیر کمپ و اسکی را از دست داده ایم.

وی خاطر نشان کرد: اولویت کار ما در استان کرمان در ۵ هزار هکتار است که نیاز به ۵۰ هزار تن مالچ داریم و اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.

رجبی زاده بیان کرد: از سال ۹۰ تا پایان امسال ۲۸ میلیارد تومان برای بیابان زدایی استان اعتبار مصوب کردند اما آنچه که تعلق گرفت ۱۱ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد بوده است.

در این نشست، مقرر شد تا در فروردین ماه سال آینده ۱۰۰۰ هکتار از اراضی بیابان زا و اولویت دار استان کرمان با همکاری منابع طبیعی استان، ستاد سازمان جنگل ها و استانداری کرمان، مالچ پاشی و سپس نهال کاری شود.