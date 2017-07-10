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۱۹ تیر ۱۳۹۶، ۱۱:۴۶

با مجوز دولت؛

مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز تاسیس می‌شود

مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز تاسیس می‌شود

مجوز امضای موقت موافقت‌نامه تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در ایران، از سوی دولت صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  وزارت جهاد کشاورزی، هیات وزیران، عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل جلسه داد که در آن، یکی از موضوعاتی که در این جلسه به آن پرداخته شد، امضای موقت موافقت‌نامه تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در ایران بود.

در این راستا دولت به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان یونسکو درخصوص تأسیس مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه خشک در ایران - تهران اقدام کند.

کد مطلب 4026690

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