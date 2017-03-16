اعتبار ۶۰۰ میلیارد تومانی برای جنوب استان بوشهر تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سکینه الماسی شامگاه چهارشنبه در همایش نکوداشت روز جم اظهار داشت: هفته نکوداشت جم فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیتهای متعدد این شهرستان است.
وی افزود: برای توسعه شهرستانهای جنوبی استان از هیچ تلاشی دریغ نمیکنم هر آنچه در توانم باشد در طبق اخلاص میگذارم.
وی گفت: در ابتدای شروع کارم با همکاری فرمانداران ۴ شهرستان جنوبی استان، مسایل و کمبود را بررسی و پیگیری جذب اعتبارات شدیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با تلاشهای انجام شده، بسته ۶۰۰ میلیاردی تومانی مورد موافقت دولت قرار گرفته است و در بازه ۵ سال، این اعتبار توسط وزارت نفت تخصیص مییابد.
الماسی با بیان اینکه سال آینده ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار به منطقه میرسد تصریح کرد: ساخت مدارس، سالنها و اماکن ورزشی، بهداشتی و درمانی و عمران شهری و روستایی بخشی از این پروژهها اعلام است، به مدیران دستگاههای اجرایی آماده باش میدهم که برای توسعه همگام، باشند.
وی بیان داشت: برای درک بزرگی رقم ۶۰۰ میلیارد تومان که مختص چهار شهرستان حوزه انتخابیه است همین بس که بدانیم کل بودجه امسال استان بوشهر ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است.
الماسی پیگیری موضوع اشتغال را از دیگر برنامههای خود عنوان کرد و گفت: در لایحه برنامه ششم توسعه، نگاه به اشتغال بومیها به طور ویژه دیده شده است.
نماینده جنوب استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی از پیگیری خود و نماینده فیروزآباد برای از سرگیری اجرای باند دوم مسیر جم - فیروزآباد خبر داد و بیان کرد: با یک سرمایهگذار در بخش خصوصی، به نتایج خوبی رسیده است.
براساس گزارش خبرنگار مهر، برنامههای نکوداشت روز جم با اجرای چندین برنامه متنوع و فرهنگی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر جم، شامگاه چهارشنبه به کار خود پایان داد.
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