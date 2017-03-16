آب مدارس قشم در ایام نوروز نیم بهاء خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رئیسی صبح پنجشنبه در جلسه مشترک ستاد سفر جزیره قشم گفت: در راستای همیاری و همراهی سازمان منطقه آزاد قشم و آموزش وپرورش، بهاء آب در مدارس تحت پوشش ستاد اسکان فرهنگیان با نصف قیمت محاسبه می گردد.

وی افزود: آموزش وپرورش یکی از بزرگترین دستگاه ها در پذیرش مهمانان نوروزی بشمار می آید که بالغ بر 110 هزار نفر روز در سال گذشته را تحت پوشش قرار داده است.

رئیسی به بدهی برخی مدارس نیز اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: برای تکریم مطلوب مهمانان و جلوگیری از بروز مسائل، در ایام نوروز آب هیچ مدرسه ای بابت بدهی قطع نخواهد شد.

این مسئول ادامه داد: قیمت تمام شده آب در جزیره قشم بسیار بالاتر از مناطق دیگر است و باید کوشید تا با مصرف بهینه آب، شاهد کاهش و کمبود آب شرب نباشیم و از قطعی آب جلوگیری شود.