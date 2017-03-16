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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۲۲

مدیر کل اوقاف و امور خیریه قم خبر داد:

اجرای طرح آرامش بهاری در بیش از ۳۰ امامزاده قم

اجرای طرح آرامش بهاری در بیش از ۳۰ امامزاده قم

قم - مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان قم، گفت: در ایام نوروز طرح آرامش بهاری در بیش از ۳۰ امامزاده قم اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید اسماعیل حسینی مقدم پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه پیرامون طرح آرامش بهاری، اظهار داشت: با توجه به حضور مردم در جوار امامزادگان در ایام نوروز این اداره کل برنامه‌های متنوعی را تدارک دیده است.

وی با بیان اینکه طرح آرامش بهاری ۶ سال است در کشور برگزار می‌شود، گفت: در قم نیز طرح آرامش بهاری در بیش از ۳۰ امامزاده اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم، افزود: ۱۲۰ نفر از روحانیون و مبلغین در طرح آرامش بهاری فعالیت خواهند داشت و برنامه‌های خود را در بخش‌های مختلف به زائران رائه می‌دهند.

وی به برپایی خیمه‌های معرفت در ایام نوروز اشاره کرد و ابراز داشت: در این خیمه‌ها غرفه‌های مختلفی از جمله کودک، خانواده، فضای مجازی، پاسخگویی به سؤالات شرعی، ترویج فرهنگ وقف، معرفی امامزادگان، عفاف و حجاب، قرآن بخوانید و جایزه بگیرید ایجاد می‌شوند.

حجت الاسلام حسینی عنوان کرد: خیمه‌های معرفت در ورودی‌های قم، کوه خضر نبی، حرم مطهر حضرت معصومه(س) و دیگر مسیرهای پر تردد مردم و زائرین برپا خواهد شد و خدمات ارائه می‌نمایند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه حدود ۱۵ امامزاده ظرفیت اسکان زائرین و مسافرین را در این ایام دارند، گفت: این ظرفیت با همکاری مجموعه اوقاف، ستاد آرامش بهاری و با تعامل ستاد تسهیلات نوروزی در خدمت زائرین قرار می‌گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تصریح کرد: برگزاری جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، برگزاری مراسم سال تحویل، اقامه نماز جماعت و مراسم‌های مختلفی دیگری در ایام نوروز و طرح آرامش بهاری پیش بینی شده است که امیدواریم بهتر و باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار شود.

کد مطلب 3934087

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