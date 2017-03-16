اصل شفافیت دربرگزاری انتخابات توسط فرمانداران وبخشداران رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر پنجشنبه در گردهمایی فرمانداران و بخشداران استان هرمزگان با اشاره به در پیش بودن برگزاری سه انتخابات در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ عنوان کرد: فرمانداران و بخشداران باید طبق برنامه زمان بندی انتخابات اقدامات مورد نیاز را برای اجرای هرچه باشکوه تر این رویداد مهم انجام دهند.

وی با بیان اینکه قانون وظیفه همه ارکان را در برگزاری انتخابات تعیین کرده است، افزود: حرکت بر مدار قانون باید در اولویت همه ما باشد و وظیفه اصلی ما به عنوان مجریان انتخابات قانون گرایی است.

استاندار هرمزگان حفظ سلامت انتخابات را اصل بسیار مهمی دانست و بیان داشت: رای مردم حق الناس است و باید تمامی تلاش خود را برای حفظ سلامت و امنیت انتخابات انجام دهیم.

جادری خواستار رعایت اصل شفافیت در برگزاری انتخابات توسط فرمانداران و بخشداران شد و اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات فراهم شود.

وی گفت: باید به مردم آگاهی دهیم و با تبیین اهمیت انتخابات آنها را برای رقم زدن حماسه ای دیگر تشویق کنیم.