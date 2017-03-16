اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در گرمسار انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری پیش از ظهر پنج شنبه در جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاهای گرمسار به میزبانی فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه انتخابات امانت الهی محسوب می شود و وظیفه همه ما صیانت از رای مردم و حق الناس است، ابراز داشت: این جلسه با حضور اکثریت قانونی و اعلام رسمیت برای انتخاب هشت نفر معتمدان اصلی و پنج نفر معتمدان علی البدل با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انجام شد.

وی افزود: با انجام رای گیری از بین معتمدان حاضر در جلسه، اسماعیل عرب معصوم، حسن معینیان، صدرالله ایزدخواه، عبدالله گلینی، حسین سعیدی، سید جمال کیایی، سید کریم خاتمی و حسن کیفری به عنوان اعضای اصلی و علیرضا پازوکی، یونس افضلی، مهدی جورابلو، سید جعفر شاهچراغ و حسین مداح به عنوان اعضای علل بدل انتخاب شدند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در برگزاری انتخاباتی آرام و با درایت باید هوشیار و کوشا باشیم، ابراز داشت: فضای ساختاری انتخابات باید به گونه ای مهیا شود که عموم جامعه گرمسار به مجریان انتخابات اعتماد کامل را داشته باشند لذا برای رسیدن به این مهم باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

طاهری تاکید کرد: برگزاری انتخابات یکی از مهم ترین وظایف فرمانداری ها در کنار تامین امنیت محسوب می شود و همان گونه که با همکاری هیئت اجرایی، بازرسی و نظارت انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره قبل را به لطف الهی به نحو مطلوب برگزار کردیم لذا امیدواریم در انتخابات پیش رو نیز با حضور حداکثری مردم برگ زرین دیگری بر افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی در گرمسار به ثبت رسانیم.

وی افزود: هماهنگی وتعامل هیئت نظارت برانتخابات گرمسار با ستاد انتخابات شهرستان به برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز ۲۹ اردیبهشت سال آینده کمک شایانی خواهد کرد.