استان قزوین در برگزاری به هنگام انتخابات اتحادیه های صنفی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی استان قزوین روز پنجشنبه با حضور علی پرزحمت رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و اعضای کمیسیون نظارت استان برگزار شد.

علی پرزحمت در این جلسه ضمن تشریح فعالیت های صورت گرفته در حوزه اتحادیه های صنفی قزوین گفت: استان قزوین در سال جاری حائز رتبه نخست در برگزاری به هنگام انتخابات اتحادیه ها در کشور شده است.

وی ضمن تقدیر از حضور مستمر اعضای کمیسیون نظارت استان ابراز امیدواری کرد تا در سال آینده نیز شاهد حضور پررنگ و فعالانه اعضا در خدمت به مردم عزیز استان و اتحادیه های صنفی باشیم.

علی اکبر کبیری معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین نیز ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جلسات کمیسیون نظارت استان در طی سال جاری به طور اجمالی به مصوبات این کمیسیون در سال ۹۵ اشاره کرد.

در پایان جلسه اعضاء کمیسیون نظارت استان لوح تقدیر خود را از دستان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین و رئیس اتاق اصناف دریافت کردند.