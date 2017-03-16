به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود حسینیان با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و افزایش سفر هموطنان به عتبات عالیات اظهار داشت: بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان حج و زیارت و شرکت شمسا، حدود ۱۲۰ هزار نفر از ۲۵ اسفند ۹۵ تا ۱۵ فروردین ۹۶ به عتبات عالیات سفر می کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه حجم زائران آزاد نیز یک و نیم برابر زائران گروهی و تحت نظر سازمان حج و زیارت است، پیش بینی می‌شود که امسال بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر از هموطنان در ۲۰ روز آینده به عتبات عالیات سفر کنند.

سرکنسول ایران در کربلای معلی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مشکلاتی در ترکیه و سوریه وجود دارد و سفر عمره نیز تعطیل است، مسافرین بیشتری برای زیارت عتبات به عراق می آیند.

حسینیان درباره شرایط امنیتی عتبات عالیات نیز گفت: در حال حاضر در کربلا و نجف هیچ گونه مشکل امنیتی وجود ندارد، ولی رعایت مسائل امنیتی ضروری است و لازم است که مسافران به توصیه های مسئولان مخصوصا در رابطه به منع سفر به سامرا و برخی شهرهای دیگر توجه کنند.

وی تصریح کرد: مخصوصا با توجه به پیروزی های مردمی در شهر موصل، احتمال برخی خطرها وجود دارد؛ هر چند وضعیت امنیتی در شهرهای زیارتی خوب است اما در هر صورت زائران جوانب احتیاط را رعایت کنند.