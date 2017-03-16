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۲۶ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۵

ترافیک سنگین درباند شمالی آزادراه کرج-تهران/بارش باران در ۵ استان

ترافیک سنگین درباند شمالی آزادراه کرج-تهران/بارش باران در ۵ استان

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از ترافیک سنگین در باند شمالی آزادراه کرج - تهران خبر داد و گفت: هم اکنون بارش باران در محورهای ۵ استان آغاز شده است.

سرهنگ رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی راه‌های کشور گفت: طبق آخرین گزارش‌های دریافتی از مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور، هم اکنون در باند شمالی آزادراه کرج – قزوین از پل فردیس تا کمال آباد و باند شمالی آزادراه کرج – تهران از شهرک خاتم تا پل فردیس ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

وی در ادامه افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

رئیس پلیس مرکز کنترل راه‌های کشور گفت: اکثر محورهای استان‌های ایلام، کرمانشاه، آغربی و کرمان و استان فارس محورهای شیراز –کازرون و فیروزآباد بارش باران و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است. 

وی افزود: هم اکنون بارش باران در محورهای ۵ استان آغاز شده است.

کد مطلب 3934363

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