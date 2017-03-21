پورابراهیمی:پیگیری دقیق برنامه ششم، قوت و عدم نظارت، ضعف مجلس بود

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نقاط ضعف و قوت عملکرد مجلس دهم در ۱۰ ماه اخیر اظهار داشت: معمولا هر مجلسی که جدید می‌شود و تعداد زیادی از نمایندگان در آن تغییر می کنند، انگیزه بیشتری برای کار پیدا می کند و در این دوره نیز، چون میانگین سنی نمایندگان پائین تر آمده، این ویژگی مثبت بیشتر دیده می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس، از جمله نقاط قوت مجلس دهم این بوده است که یک مجموعه فعال و منسجم برای پیگیری دو موضوع مهم کشور در سال اول مجلس، یعنی برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ شکل گرفته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در برخی مقاطع در مجلس دهم، اعلام موضع قاطع در حمایت از انقلاب اسلامی وجود داشته و در برخی جاها نیز اشکالاتی بوده است؛ اما در مجموع مجلس دهم در مسیری قرار دارد که پیروی از ولایت و نظام در آن دیده می‌شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: مجلس دهم در مدت اخیر نشان داده است که در بزنگاهها معیار تصمیم گیری خود را فرمایشات امام و رهبر انقلاب قرار می دهد که از جمله آن می توان به سیاست های اقتصاد مقاومتی در بررسی برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ اشاره کرد.

وی تاکید کرد: در این رابطه در برخی جاها دولت می خواست مسیرهای متفاوتی را طی کند که نمایندگان این اجازه را ندادند و بر رعایت سیاست های ابلاغی رهبری تاکید کردند.

نماینده مردم کرمان در مجلس همچنین با اشاره به برخی نقاط ضعف عملکرد مجلس دهم نیز گفت: حوزه نظارت در این مجلس مانند مجالس قبل ضعیف بوده است؛ باید تمام تلاش خود را بکنیم که مجلس از حوزه قانونگذاری صرف به حوزه نظارت وارد شود.

پورابراهیمی اظهار داشت: نظارت نیز فقط به معنای سوال و استیضاح نیست و باید به صورت نظارت مستمر انجام شود که اگر این کار صورت بگیرد تاثیرگذاری مجلس دو چندان خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نزدیک تر شدن مجلس دهم به دولت فعلی نسبت به مجلس قبل، یادآور شد: در برخی جاها این همراهی و تعامل مجلس با دولت بیشتر از حد معمول بوده که باعث مشکلاتی شده است؛ از جمله در اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه ۹۵ (تسعیر ارز) دو بار در زمان دولت احمدی نژاد و روحانی این درخواست از مجلس نهم صورت گرفت که مجلس آن را به صلاح ندانست و موافقت نکرد، اما در این مجلس متاسفانه با این درخواست دولت موافقت شد و همین منجر به چالش در مسائل بودجه ای کشور خواهد شد.