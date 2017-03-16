به گزارش خبرنگار مهر،‌ سی و پنجمین دوره رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی از صبح امروز پنجشنبه با حضور ۸ تیم برتر جهان در سالن کوثر شهر آبادان آغاز شده است.

بر این اساس تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در گروه یک این رقابت ها با تیم های روسیه، آلمان و قزاقستان همگروه است، در دومین دیدار خود رودرروی تیم قدرتمند روسیه قرار گرفت و با نتیجه ۵ بر ۳ مغلوب شد.

نتایج انفرادی این دیدار به شرح زیر است:

۵۹ کیلوگرم: سامان عبدولی ۱ – مینگیان سیمینوف ۳

۶۶ کیلوگرم: علی ارسلان ۴ – آرتم سورکوف ۷

۷۱ کیلوگرم: محمدعلی گرایی ۴ – ابوزید مانتسیگوف صفر

۷۵ کیلوگرم: سعید عبدولی ۱ – رومن ولاسوف ۵

۸۰ کیلوگرم: یوسف قادریان ۳ – رمضان آباچاریف ۲

۸۵ کیلوگرم: حسین نوری، صفر – داویت چاکوتادزه ۹

۹۸ کیلوگرم: سید مصطفی صالحی زاده ۲ – ماکسیم استفاریان صفر

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده ۱ – سرگئی سیمینوف ۲

تیم ایران صبح امروز در دیدارنخست خود از مرحله گروهی با نتیجه ۷ بر یک مقابل تیم آلمان به پیروزی رسید.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای صعود به دیدار رده بندی باید صبح جمعه برابر قزاقستان به میدان برود و در صورت برتری در این مبارزات برای عنوان سومی باید به مصاف برنده دیدار تیم های اوکراین و ترکیه برود.