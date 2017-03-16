 نیروی دریایی ارتش ایران به هیچ کشوری وابسته نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طی آیینی با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان نظامی و انتظامی منطقه تجلیل شدند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این مراسم اظهار کرد: ما امروز ادعا می کنیم که با تکتیک های خودمان بر منطقه تسلط داریم.

امیر دریادار حبیب الله سیاری، نیروی دریایی نداجا را دارای جایگاه نخست در پرورش نیروی انسانی دانست و گفت: ایران که در گذشته برای پرورش نیروی دریایی به بیگانگان وابسته بود اکنون در جایگاه نخست پرورش نیروی انسانی قرار دارد، مراکز آموزشی کشور تمام تخصص را تامین می کنند و در بحث آموزش متکی به خود است.

وی با تاکید بر اینکه این آموزش ها مطابق با استاندارهای جهانی است، عنوان کرد: آموزش نیروی انسانی امروز از استاندار جهانی کمتر نیست و کسانی که این ناوها را هدایت می کنند دست پرورده همین کشور بوده که با تاکتیک های مورد انتظار آشنا هستند.

امیردریادار سیاری همچنین به خودکفایی نداجا در زمینه تعمیر و نگهداری تجهیزات اشاره کرد و گفت: در گذشته نیروی دریایی ارتش کشور برای تعمیر و نگهداری تجهیرات به بیگانگان وابسته بود اما اکنون آخرین تعمیرات اساسی ناوبرها و زیر دریایی را خود انجام می دهد که تعمیر زیر دریایی طارق و انجام تعمیر اساسی بر روی ناو جمهوری خارک بزرگترین ناو منطقه از نمونه این اقدامات است.

وی همچنین از توانمندی نیروی دریای ارتش در زمینه نوسازی تجهیرات نظامی خود خبر داد و ساخت ناوهای موشک انداز پیمان، جوشن و زیردریایی را یادآور شد و اظهار کرد: نیروی دریایی راهبرید جمهوری اسلامی ایران برای تامین تجهیرات روی پای خود ایستاده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه به حضور نیروی دریایی کشور در آب های آزاد اشاره و بیان کرد: آب های آزاد متعلق به همه کشورهاست و نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق با قوانین دریایی و بدون داشتن قصد تعدی قاره افریقا را دور زد و در آبهای اطلس قرار گرفت کاری که بسیاری از کارشناسان وابسته به استکبار آن را خارج از توان ایران می دانستند.

وی ادامه داد: نیروهای دریایی ۱۸ کیلومتر دریانوردی کردند تا ثابت کنند که اگر ایران بخواهد کاری را انجام دهد آن را انجام خواهد داد.

امیردریادار سیاری در ادامه نقش شهدا و مجاهدان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس را هم یادآور شد و به برگزاری مراسم تجلیل از این حماسه آفرینان اشاره کرد و گفت: امروز افتخار، استقلال، بالندگی و امنیت کشور مرهون این بزرگان است و باید اوضاع امروز را با دوران ستم شاهی مقایسه کرد.

وی متذکر شد: ممکن است امروز کشور با محدودیت و محرومیت هایی مواجه باشد اما باید این نکته را نیز به خاطر داشت که استقلال ،بزرگی و بالندگی به این راحتی دست یافتنی نیست و نیاز به تحمل دارد.

وی توضیح داد: استکبار جهانی به این راحتی اجازه نمی دهد که ایران به بالندگی دست یابد اما با وجود تمام کارشکنی های دشمنان، ایران امروز در منطقه در جایگای قرار دارد که امکان نادیده گرفتن آن وجود ندارد.