۸۰ درصد شهدای ورامین زیر ۲۵ سال سن داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر پورجوادی که قبل از خطبه های آخرین نماز جمعه ورامین در سال ۹۵ سخنرانی می کرد پس از تبریک روز شهید و روز زن و سال نو به مردم مومن ورامین و خانواده های شهدا آمار جامعه هدف بنیاد شهید در ورامین ۱۱ هزار و ۱۹۱ نفر عنوان کرد و افزود: تعداد آزادگان ۱۰۴ نفر، تعداد شهدا ۵۷۴ نفر و تعداد جانبازان شهرستان ورامین ۱۷۷۲ نفر است.

وی گفت: تعداد شهدای شهرستان ۷۵۶نفر است که تعداد شهدای قبل از جنگ تحمیلی ۱۶نفر، تعداد شهدای بعد از جنگ ۵۸ نفر و تعداد شهدای مدافع حرم ۳۷نفر و ۶۴۵ نفر شهدای ۸ سال دفاع مقدس هستند.

پور جوادی با بیان رده بندی شهدای شهرستان ورامین به تفکیک سن آنها گفت: بیش از ۸۰ درصد شهدای این شهرستان زیر ۲۵ سال سن داشتند، یعنی در اوج جوانی و بهترین لحظه های عمر خود رفتند و در راه اسلام فدا شدند تا امروز امنیت و آسایش در کشور ما برقرار باشد.

وی ایثار و شهادت، را به عنوان یک فرهنگ متعالی در زمره عالی ترین مفاهیم الهی و نتیجه والاترین ارزش های انسانی دانست و افزود: نباید فراموش کرد که فرهنگ ایثار و شهادت دربردارنده آثار و برکات عظیمی است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم جامعه ما را شامل می شود.

پور جوادی ادامه داد: ایثار و شهادت یکی از غنی ترین گنجینه های فرهنگ اسلامی و شیعی است که جلوه های اعجاب انگیز آن در طول سالهای انقلاب و دفاع مقدس به روشنی آشکار شد و شگرف ترین و عظیم ترین صحنه های از خود گذشتگی انسان ها در آن تبلور یافت.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین با اشاره به اهمیت و ضرورت تحقیق در مورد فرهنگ شهادت گفت: فرهنگ ایثار و شهادت به عنوان یک پدیده اجتماعی و دینی علاوه بر اینکه در دوره معاصر بر ضرورت آن تأکید می شود ، به لحاظ مصداقی از همان دوران نزول قرآن بر اهمیت آن اشاره شده است و واژه «شهادت» و مشتقات آن ۱۵۰ بار در قرآن کریم آمده و جالب آن که در فرهنگ قرآنی از شهادت با تعبیر «گواه» یاد شده است.

وی ادامه داد: با این تفاسیر بهتر می توان ضرورت و اهمیت ترویج و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه را درک کرد، تعریف ما از ایثار و شهادت، جهاد و کشته شدن در راه خدا است و بارزترین جلوه های ایثار و شهادت در دین تجلی پیدا می کند و آنقدر حائز اهمیت است که دین اسلام ایثارگری و شهادت طلبی را در راه تعمیق آرمان های مذهبی تشویق کرده و بیشتر از هر چیز دیگری به آن پرداخته است.

پور جوادی افزود: در اسلام کشته شدن آگاهانه در راه خدا در راستای گسترش اهداف الهی و اسلامی بارها مورد تأکید قرارگرفته است.

وی با برشمردن اهم شاخص های ایثار و شهادت در فرهنگ تشیع گفت: از عمده ترین شاخص های شهادت از منظر آیات قرآن و احادیث می توان به ایمان به وحدانیت خداوند واقرار به رسالت رسول اکرم (ص) و التزام عملی بر آن، نیت به عنوان شرط اصلی پذیرش تمام عبادات و اعمال بعنوان انگیزه الهی جهاد د ر راه خدا و اطاعت از رهبری و تبعیت از مفهوم ولایت فقیه با توجه به روحیه فداکارانه اشاره کرد.