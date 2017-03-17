روحانی درگذشت حاج حسین علاف را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور در پیامی درگذشت الگوی صبر و فداکاری مرحوم حاج حسین علاف، پدر بزرگوار شهیدان والامقام محمد، احمد و خلیل علاف را تسلیت گفت و از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران واسعه و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت کرد.

متن پیام روحانی به این شرح است:

»بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت الگوی صبر و فداکاری مرحوم حاج حسین علاف، پدر بزرگوار شهیدان والامقام محمد، احمد و خلیل علاف موجب تاثر و تألم خاطر شد.

این انسان با تقوی و شریف در پرتو ارادت به ائمه اطهار (ع)، بزرگمردان ایثارگری پرورش داد که در پاسداری از آرمانهای ایران اسلامی و عرصه دفاع مقدس بر بلندترین قله ارزش های معنوی ایستادند. آن مرحوم پس از شهادت فرزندان دلبند خود نیز، مروج صدیق فرهنگ شهادت و ایثار بود.

اینجانب با عرض تسلیت این مصیبت، از خداوند متعال برای آن فقید سعید غفران واسعه و همنشینی با فرزندان شهیدش و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

حسن روحانی

رئیس جمهوری اسلامی ایران»