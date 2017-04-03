تدوین سرفصل های مورد نیاز کشور در رشته هنر

مجید سرسنگی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت کارگروه هنر معماری شورای تحول علوم انسانی گفت: کارگروه هنر شورای تحول علوم انسانی مقداری با تاخیر کار خود را شروع کرد، ولی خوشبختانه توانست خود را به دیگر کارگروه ها برساند.

وی ادامه داد: برنامه های ما در کارگروه هنر اولویت بندی شده است، یک سری برنامه هایی وجود دارد که در دانشگاه ها درحال اجرا است و ما باید آنها را اصلاح کنیم.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی افزود: یک دسته برنامه های جدیدی هستند که تا کنون ارایه نشده و ما در دو بعد مشغول کار کردن بر روی آن ها هستیم واولویت ما نیز سرفصل ها و یا رشته هایی است که مورد نیاز کشور است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال ما رشته دکتری هنرهای اسلامی، دکتری هنرهای تجسمی و اقتصاد هنر را که یک رشته بین رشته ای است توانستیم به سرانجام برسانیم.

رئیس کارگروه هنر و معماری شورای تحول علوم انسانی خاطرنشان کرد: تا کنون حدود ۱۰ سرفصل را به سرانجام رسانده ایم و امیدواریم در سال ۹۶ تعداد این سرفصل ها افزایش یابد.

وی تصریح کرد: تاکید ما بر دقت داشتن و تدبیر درست برای رشته ها است چون سرعت برخی مواقع باعث می شود کیفیت را فدا کنیم و ما نمی خواهیم کیفیت رشته ها را فدا کنیم.

سرسنگی خاطرنشان کرد: خوشبختانه تا کنون سرفصل هایی که تصویب شده، همه مورد اقبال اساتید قرار گرفته است. هیچ سرفصلی نداشته ایم تصویب شود و بخشی از اعضای هیات علمی با آن مخالف باشند.

وی ادامه داد: ما سعی می کنیم قبل ازاجرایی کردن سرفصل ها از اساتید دانشگاه‌ها نظرخواهی کنیم بنابراین امکان دارد که کار با کندی پیش رود، ولی به نظرم این کار درستی است چون زمانی که یک سرفصلی تدوین می شود قرار است که سال ها در دانشگاه ها تدریس شود.