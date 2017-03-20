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۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

در جمع خبرنگاران اعلام شد؛

نمره قبولی ساعی به عملکرد شورای شهر چهارم

نمره قبولی ساعی به عملکرد شورای شهر چهارم

عضو شورای شهر تهران گفت: به عملکرد دوره چهارم شورای شهر تهران نمره قابل قبولی می دهم زیرا کار در شهر تهران با وسعتی که دارد بسیار سخت است و هر چه کار صورت می گیرد به چشم نمی آید.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات تهران، هادی ساعی پس از ثبت نام در انتخابات شورای شهر پنجم در جمع خبرنگاران حضور یافت.

وی گفت:تحصیلات من در حوزه تربیت بدنی و شهرسازی است حرفهایی که در مورد اعضای ورزشی شوراها زده می شود به این دلیل است که دوستان سیاسی شورا فکر می کنند اعضای ورزشی شورا که از محبوبیت برخوردارند جای آن ها را تنگ کرده اند.

عضو شورای شهر تهران در خصوص عملکرد شورای چهارم گفت:نمره قبولی به عملکرد شورای شهر چهارم می دهم.

نامزد پنجمین دوره شورای شهر تهران یادآور شد: در بحث مالی شهرداری کار بسیار بزرگی این دوره از شورا انجام داده است و این کار باعث شده مباحث مالی در آخرین سال از دوره از شورای شهر بسیار کم تر از قبل شود.

کد مطلب 3936341

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