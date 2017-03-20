نمره قبولی ساعی به عملکرد شورای شهر چهارم

عضو شورای شهر تهران گفت: به عملکرد دوره چهارم شورای شهر تهران نمره قابل قبولی می دهم زیرا کار در شهر تهران با وسعتی که دارد بسیار سخت است و هر چه کار صورت می گیرد به چشم نمی آید.