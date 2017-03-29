حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ناصری پور معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت فرهنگسراها و کتابخانه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در ایام نوروز گفت: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برای ایام نوروز امسال، برنامه‌هایی را برای فرهنگسراها و کتابخانه‌های خود در نظر گرفت و این برنامه‌ها برای فراغت شهروندان تهرانی و مهمانانی که از شهرهای دیگر کشور به این شهر می آیند، اجرا شد.

وی افزود: به این ترتیب کتابخانه‌های منتخب، نگارخانه‌ها، خانه موزه‌های منتخب و پردیس تئاتر تهران در کنار اماکن ورزشی و سالن‌های چندمنظوره و تمامی استخرهای در اختیارِ سازمان، به خدمات دهی در این ایام پرداختند.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت: طرح مورد نظر در ۲ مرحله اجرا شد. مرحله اول از ۱۵ اسفندماه ۹۵ آغاز شد و با محور سرگرمی کودکان و نوجوانان در مناطق پر رفت و آمد و مراکز خرید تهران برگزار شد. همین برنامه‌ها با گسترش بیشتر، از سوم تا ۱۲ فرودین ۹۶ در پارک‌ها و بوستان‌های منتخب شهر تهران و به ویژه در فرهنگسراها اجرا شده و می شوند. به علاوه اتوبوس سواد رسانه سازمان هم هر روز در یکی از بوستان‌های تهران اجرای برنامه دارد. پخش مستند «۶۰ ثانیه زندگی» که هر قسمتش یک موضوع دارد، هر روز در فضای مجازی منتشر شده و می شود و تا به حال که ۸ قسمت آن پخش شده، بیش از ۵۰۰ هزار نفر این مستندها را دیده اند.

ناصری پور درباره فعالیت کتابخانه‌های شهرداری در ایام تعطیلات عید گفت: در مورد کتابخانه‌ها هم، در هر بخش مدیریت فرهنگی هنری شهرداری، حداقل یک کتابخانه در ایام عید حداقل باز بوده است. امسال به صورت چشمگیری استقبال از کتابخانه در ایام نوروز رشد داشته است و این استقبال به ویژه از طرف دانش آموزانی که کنکور در پیش دارند، بوده است. ارائه خدمات کتابخانه‌های شهرداری از دوم فروردین از ساعت ۹ تا ۲۰ آغاز شد و در اکثر این کتابخانه‌ها، به دلیل استقبال زیاد، جایی برای نشستن مراجعان نبود.

وی در پایان گفت: در این ایام، استراحتگاه‌هایی در فرهنگسراهای اشراق، بهمن و خاوران برای شهروندان و مسافران در نظر گرفته شد. این برنامه برای اولین بار اجرا شد و مراجعان می‌توانستند از صبح تا شب از فضای فرهنگسراهای نامبرده برای استراحت و استفاده از خدمات پذیرایی و بهداشتی استفاده کنند.