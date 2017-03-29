۹ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳

وزارت خارجه آلمان:

جدول زمانی برگزیت بیش از حد کوتاه است

دولت برلین به عنوان یکی از طرفین مذاکره با انگلستان در روند جدایی این کشور از اتحادیه اروپا، از کوتاه بودن بازه زمانی در نظر گرفته شده برای تحقق برگزیت، شکایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارتین شیفر» سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان در واکنش به تحویل نامه «ترزا می» نخست وزیر انگلیس به شورای اروپا مبنی بر آغاز رسمی فرایند برگزیت (جدایی از اتحادیه اروپا) گفت: بازه زمانی ۲ ساله ای که برای مذکره بین انگلستان و اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است، بسیار کوتاه است.

وی ادامه داد: چارچوب زمانی مذاکرات برگزیت به شدت تنگ (کوتاه) است.

گفتنی است مِی امروز چهارشنبه به طور رسمی درخواست آغاز برگزیت را به اتحادیه اروپا ارائه داد تا به این ترتیب، تیرِ شروع مذاکراتی را که سرانجام مشخصی ندارد و ۲ سال زمان می برد، شلیک کند.

وی دیروز سه شنبه نامه ای را امضا کرد که نشانه اجرای ماده ۵۰ پیمان لیسبون مبنی بر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. نماینده وی ساعاتی پیش این نامه را به «دونالد تاسک» رئیس شورای اروپا تحویل داد.

مریم خرمایی

