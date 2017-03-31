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۱۱ فروردین ۱۳۹۶، ۱۷:۲۴

در واکنش به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت؛

هزینه کرد طرح تحول سلامت به طور دقیق بررسی می شود

هزینه کرد طرح تحول سلامت به طور دقیق بررسی می شود

نحوه اجرا و توزیع اعتبارات طرح تحول سلامت توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با عنوان «هزینه کرد به نام مناطق محروم و به کام افراد خاص در ستاد دانشگاه و وزارتخانه» در برخی از رسانه ها منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه داد.

در برنامه های طرح تحول نظام سلامت، توزیع اعتبارات بصورت کاملا ساختارمند و مبتنی بر عملکرد است و از طریق سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت صورت می گیرد.

در این توضیحات با تاکید بر اینکه اعتبارات برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در دو قالب پرداخت ثابت و متغیر صورت می گیرد، تصریح شده است: این پرداختها  بر اساس حضور و عملکرد پزشکان در مناطق محروم و  بصورت تخصیص های یک ماهه به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می شود  و حتی یک ریال از این پول به پزشکان و کارکنان ستاد وزارتخانه و ستاد دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت نشده است.

با وجود ایثار و فداکاری اعضای ستاد تحول نظام سلامت که با از خود گذشتگی و دریافت حقوق اندک، با سه سال مجاهدت مستمر ، سفرهای پی در پی به همه ٣١ استان کشور برای استقرار طرح در همه نقاط کشور، اعمال نظارت و مدیریت این طرح عظیم ملی را عهده دار بودند این نوع اظهارات خلاف واقعیت از انصاف و اخلاق اسلامی به دور است.

به دلیل اهمیت طرح ملی تحول سلامت ، نحوه اجرا و توزیع اعتبارات این طرح توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته  است و هیچگاه این مطلب که پولی از طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم به پزشکان ستاد داده شده باشد در گزارشات این مراجع نظارتی مطرح نگردیده است.

کد مطلب 3941997
حبیب احسنی پور

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