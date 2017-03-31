هزینه کرد طرح تحول سلامت به طور دقیق بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی وزارت بهداشت، در پاسخ به اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با عنوان «هزینه کرد به نام مناطق محروم و به کام افراد خاص در ستاد دانشگاه و وزارتخانه» در برخی از رسانه ها منتشر شده بود، توضیحاتی ارائه داد.

در برنامه های طرح تحول نظام سلامت، توزیع اعتبارات بصورت کاملا ساختارمند و مبتنی بر عملکرد است و از طریق سامانه الکترونیکی وزارت بهداشت صورت می گیرد.

در این توضیحات با تاکید بر اینکه اعتبارات برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در دو قالب پرداخت ثابت و متغیر صورت می گیرد، تصریح شده است: این پرداختها بر اساس حضور و عملکرد پزشکان در مناطق محروم و بصورت تخصیص های یک ماهه به دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت می شود و حتی یک ریال از این پول به پزشکان و کارکنان ستاد وزارتخانه و ستاد دانشگاه های علوم پزشکی پرداخت نشده است.

با وجود ایثار و فداکاری اعضای ستاد تحول نظام سلامت که با از خود گذشتگی و دریافت حقوق اندک، با سه سال مجاهدت مستمر ، سفرهای پی در پی به همه ٣١ استان کشور برای استقرار طرح در همه نقاط کشور، اعمال نظارت و مدیریت این طرح عظیم ملی را عهده دار بودند این نوع اظهارات خلاف واقعیت از انصاف و اخلاق اسلامی به دور است.

به دلیل اهمیت طرح ملی تحول سلامت ، نحوه اجرا و توزیع اعتبارات این طرح توسط دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مورد بررسی دقیق و همه جانبه قرار گرفته است و هیچگاه این مطلب که پولی از طرح ماندگاری پزشکان در مناطق محروم به پزشکان ستاد داده شده باشد در گزارشات این مراجع نظارتی مطرح نگردیده است.