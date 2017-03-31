تاسک: ابهامات برگزیت باید به حداقل برسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «دونالد تاسک» رئیس شورای اتحادیه اروپا طی سخنانی برای شرکت در کنگره حزب خلق اروپا (حزب دموکرات مسیحی) به والتا پایتخت مالت سفر کرده بعد از دیدار با جوزف مسکات نخست وزیر این کشور طی یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ٬ ضمن اشاره به اینکه در دیدارهایش روند برگزیت را مورد گفتگو قرار داده اند٬ گفت: وظیفه ما به حداقل رساندن تردید و ابهام برای شهرواندن و بازرگانان این اتحادیه در فرایند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است.



وی در این خصوص گفت: بریتانیا در روز چهارشنبه٬ طبق ماده ۵۰ پیمان لیسبون٬ درخواست رسمی خود مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را اعلام کرد.وظیفه امروز ما ارایه پیش نویس مذاکرات برگزیت به ۲۷ کشور عضو این اتحادیه است.



بعد از آغاز روند مذکور ما مطابق ماده ۵۰ این پیمان اقدامات را به سرعت شروع کردیم. زیرا در پیمان برای ما نیز در راستای رسیدن به یک توافق و اجماع با طرف مقابل٬ زمان کوتاه و یک دوره ۲ ساله در نظر گرفته شده است.



اولویت روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دارای چهار ماده است؛ ماده اول در رابطه با شهروندان عضو اتحادیه اروپاییست که در انگلستان زندگی می کند و حفظ کامل حقوق آنها و در عین حال جلوگیری از اعمال تبعیض علیه شان است.



اولویت دوم ما در رابطه با زمینه های کسب و کار است. با توجه به اینکه بعد از خروج انگلستان از اتحادیه اروپا دیگر قوانین این اتحادیه در این کشور اجرا نخواهد شد این وضعیت نباید زمینه ایجاد یک کمبود و خلا قانونی برای تجار و بازرگانانمان باشد.



سومین اولویت٬ حصول اطمینان از انجام همه تعهدات مالی از سوی انگلستان به عنوان یک کشور عضو است. پرداخت تمامی بدهی‌های این کشور به کشاورزان٬ جوامع مدنی و دانشمندان عادلانه خواهد بود. ما به عنوان اتحادیه اروپا باید تمامی تعهدات خود را به جای آوریم و زمینه تامین آنها را نیز فراهم کنیم.



ماده چهارم و آخرین ماده نیز یافتن راه حل‌های خلاق و انعطاف پذیر در خصوص مسایل و مشکلات احتمالی بین ایرلند و ایرلند شمالی است. حمایت از روند صلح در ایرلند بسیار مهم است.