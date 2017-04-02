محدودیت های ترافیکی روز طبیعت در گلستان اعلام شد

رئیس پلیس راه گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی روز ۱۳ فروردین اظهار کرد: از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه تا ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه روز یکشنبه مسیر جنوب به شمال محور توسکستان برای تخلیه مسافران یک طرفه خواهد بود.

علی عبدی با بیان اینکه از ساعت ۶ صبح الی ۲۴ روز یکشنبه تردد خودروهای سنگین در محورهای گلستان ممنوع بوده، تصریح کرد: خودروها و تریلی‌های حمل بار مواد فاسد شدنی که دارای مجوز هستند مستثنی هستند.

همچنین رئیس پلیس‌ راهور گلستان هم از یک طرفه شدن مسیر ورودی به جنگل النگدره در روز طبیعت خبر داد و افزود: برای روان‌سازی ترافیک در این منطقه از ساعات اول صبح تا ساعت ۱۷ مسیر حرکت از محور ناهارخوران به سمت جنگل النگدره یک طرفه خواهد بود و از ساعت ۱۷ نیز مسیر برگشت یک طرفه خواهد شد.

سرهنگ ایوب شرافتی تصریح کرد: خودروهای ایجاد کننده سد معبر هم در این روز به پارکینگ منتقل می‌شوند.