خبرگزاری مهر- گروه استانها: مردم استان کرمانشاه نیز چون دیگر ایرانیان به رسم دیرین و کهن خود آخرین روز از نوروز ۹۶(۱۳ فروردین) را به دامان طبیعت رفتند و بارش باران نیز نتوانست مانع از این حضور شود.

استان کرمانشاه از استان های معتدل کشور است که از طبیعت زیبا و بسیار بکری برخوردار بوده و در فصل بهار و رویش طبیعت ای زیبایی دو چندان شده و چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

مردم استان کرمانشاه علی رغم اعلام هواشناسی و هم چنین بارش های گسترده باران در نقاط مختلف استان، خود را به طبیعت زیبا و بکر کرمانشاه رساندند تا تجربه سیزده بارانی را نیز در خاطرات خود ثبت کنند و در واقع بارش گسترده و پراکنده باران مانع از این امر نشد.

دستگاه های خدمات رسان نیز چون تمام ایام نوروز، در روز ۱۳ فروردین نیز خدمات خود را به مردم ارائه می نند تا خدای ناکرده شاهد بروز مشکلی در این روز نباشیم.

توزیع کیسه های زباله در بین مسافران و شهروندان از جمله اقداماتی است که توسط شهرداری کرمانشاه و هم چنین نیروهای هلال احمر استان صورت می یرد تا در این روز طبیعت بارانی شاهد رها شدن زباله های شهروندان و مسافران در طبیعت زیبای استان کرمانشاه نباشیم.

توزیع کیسه‌های زباله رایگان برای پیشگیری از رهاکردن زباله‌ها در طبیعت

معاون جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع کیسه‌های زباله قابل بازیافت در کرمانشاه توسط جوانان عضو این سازمان به مسافران درروز طبیعت خبر داد.

کیومرث ویسی با بیان اینکه هر ساله به علت غفلت و عدم آگاهی افراد وگردشگران در روز طبیعت شاهد تخریب طبیعت هستیم، افزود: در راستای جلوگیری از این اتفاق جوانان جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه در قالب طرح «سحاب» اقدام به فرهنگسازی و ارائه توصیه هایی به افراد در راستای کاهش مشکلات موجود می کنند.

وی بر حفاظت از محیط زیست خصوصا در روز طبیعت تاکید کرد و گفت: در قالب طرح مذکور علاوه بر خدماتی چون ارائه توصیه های محیط زیستی، آموزش های اولیه امداد و نجات به افراد آموزش داده می شود.

معاون جمعیت هلال‌احمر استان کرمانشاه از ارائه خدمات مراقبتی امدادی و بشردوستانه به مسافران در نقاط آسیب‌پذیر و شلوغ‌ترین مناطق سیاحتی، مذهبی و فرهنگی استان در قالب طرح فوق خبرداد.

وی پایش و پیشگیری از وقوع حوادث و ایمن‌سازی اماکن تفریحی را از دیگر اقدامات جوانان عضو جمعیت هلال احمر استان در راستای طرح مذکور برشمرد و خاطرنشان کرد: وزیع و تحویل کیسه‌های زباله قابل بازیافت به مسافران را در تفرجگاه‌ها از دیگر اقدامات و جزو مهمترین آنها در راستای حفاظت از طبیعت و محیط زیست استان است که توسط اعضای جمعیت صورت می گیرد.

ویسی بار دیگر بر حفاظت از محیط زیست استان و پرهیز از تخریب آن با رها کردن زباله یا شکست درختان برای آتش تاکید کرد و خواستار توجه به موارد ایمنی در رانندگی و زمان حضور در طبیعت شد تا شاهد مشکلات احتمالی در این زمینه نباشیم.

هوای استان کرمانشاه بارانی است

محمد خسروی، مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیش بینی وضعیت هوای استان کرمانشاه گفت: در ادامه فعالیت سامانه بارشی مستقر در جو منطقه، هوای استان طی امروز و فردا نیمه ابری تا ابری در بعضی ساعات همراه با رگبار باران، وزش باد (گاهی نسبتاً شدید)، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ خواهد بود.

وی افزود: بارش امروز در نواحی جنوبی و نیمه شرقی استان و برای امشب و فردا در نواحی اورامانات نمود بیشتری داشته، در برخی نقاط با آبگرفتگی معابر عمومی نیز همراه می شود.

تمامی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه باز است

سرهنگ فضل الله شیری، رئیس پلیس راه استان کرمانشاه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از باز بودن تمامی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه طی امروز ۱۳ فروردین خبر داد و گفت: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان باز و ترافیک روان است.

وی افزود: بار ترافیکی از شهرها جدا شده و در جاده ها به سمت طبیعت می رود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به بارش های اخیر، مردم از اطراق و چادر زدن در سطوح آسفالته خودداری کنند.

وی تاکید کرد: خانواده ها برگشت خود را به آخرین ساعات روز موکول نکنند.

سرهنگ شیری توصیه کرد: رانندگان در صورت برخورد با ترافیک صبر و حوصله داشته باشند، از سمت راست سبقت نگیرند و بین خطوط حرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، روز طبیعت یا به باور ایرانیان(سیزده بدر) روز پیوند با طبیعت و دور شدن از دود و دم هوای شهرها خصوصا مناطق صنعتی و پناه بردن به دامان دشت و طبیعت است، اما می طلبد که هریک از ما خود را موظف به حفاظت از این طبیعت زیبا - که برای کسب آرامش به دامن آن می رویم- بدانیم و آن را تخریب نکنیم.