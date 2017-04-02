حوزه سلامت راه خود را یافته است/آغاز یک پایان خوش

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی در یادداشتی که در کانال شخصی خودش منتشر کرده است، نوشته ؛مدت زیادی از فرصت خدمت دولت یازدهم باقی نمانده است و تا چند ماه دیگر این مجموعه جای خود را به دولت دوازدهم می‌سپارد.

امیدوارم در بیست و نهمین روز اردیبهشت ماه، اراده خداوند و رای مردم بر این قرار گیرد که جناب آقای دکتر روحانی راهش را به‌عنوان رئیس قوه مجریه ادامه دهد؛ که در جهان امروز، حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی، پیروی از فرمایشات رهبری، پیشرفت کشور و زندگی بهتر مردم، همه از مسیر علم و عقلانیت می‌گذرد.

به لطف پروردگار و تلاش همکارانم در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همراهی سایر نهادها و سازمان‌ها، حوزه سلامت نیز راه خود را یافته است؛ راهی بر وفق اسناد بالادستی و تعهدات بین‌المللی که آرزو می کنم این حرکت نیز با قدرت ادامه یابد.

این بازه زمانی اما فرصت مناسبی است برای تلاشی مضاعف به‌منظور سامان دادن به آنچه آغاز شده تا انشاءالله انتخابات پیش روی، پایان خوشی باشد بر خدمات دولت یازدهم به ملت شریف ایران زمین و طلیعه خدمات دولت دوازدهم؛ خدماتی که در دوره‌ای سخت از نظر اقتصادی با از خودگذشتگی و سخت‌کوشی دولتمردان آغاز شد و باید با همت و عزمی ملی ادامه یابد.

امیدوارم ملت شریف ایران نیز با شرکت در انتخابات و سهیم شدن در تعیین سرنوشت خود، ثمره این همراهی، همدلی، صبر و مشارکت را بچشند و نتیجه آن را در زندگی خویش لمس و درک کنند.